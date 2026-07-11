سولاف فواخرجي تطمئن جمهورها على زوجها : وائل رمضان حالته أفضل

طمأنت الفنانة السورية سولاف فواخرجي جمهورها على الحالة الصحية لزوجها الفنان والمخرج وائل رمضان، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن حالته شهدت تحسنًا ملحوظًا، وأنه يتعافى بشكل جيد، موجهة الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه ودعمه خلال الأزمة.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، قالت سولاف فواخرجي: "الحمد لله، وائل حاليًا بخير، تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، لكن دلوقتي الحمد لله أفضل."

وأضافت أن الفترة الماضية شهدت حالة من القلق على صحته، إلا أن استقرار حالته وبدء تعافيه ، معربة عن امتنانها لكل من تواصل معها للاطمئنان عليه أو دعا له بالشفاء.

وأكدت سولاف أن الدعم الذي تلقاه وائل رمضان من الأصدقاء والجمهور كان له أثر طيب، مشيرة إلى أن المحبة التي أحاطت بهما خلال هذه الفترة تعكس مكانته لدى جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

ويُعد وائل رمضان من أبرز المخرجين والفنانين في الدراما السورية، حيث قدم العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا، كما شكّل مع سولاف فواخرجي ثنائيًا فنيًا وإنسانيًا حظي باهتمام واسع على مدار السنوات.

من جانبها، تواصل سولاف فواخرجي نشاطها الفني، إلى جانب حرصها على مشاركة جمهورها بأبرز المستجدات المتعلقة بحياتها الشخصية والفنية، وهو ما دفعها إلى طمأنة محبيها على الحالة الصحية لزوجها، بعد انتشار أنباء عن تعرضه لوعكة صحية.

واختتمت سولاف فواخرجي تصريحاتها لـصدى البلد بالتأكيد على أن وائل رمضان أصبح في حالة أفضل، معربة عن أملها في أن يستكمل تعافيه خلال الفترة المقبلة، وموجهة الشكر لكل من سأل عنه وحرص على الدعاء له بالشفاء.