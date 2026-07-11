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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: منتخب مصر كتب صفحة مشرفة في كأس العالم.. وننتظر حصد الألقاب

النائبة ولاء الصبان
النائبة ولاء الصبان
محمد الشعراوي
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أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن الاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظيت به بعثة المنتخب الوطني فور وصولها إلى مطار العلمين الدولي يعكس حجم التقدير الذي يكنه الشعب المصري لأبطاله، ويؤكد أن المصريين يلتفون دائمًا حول من يبذل الجهد ويقدم صورة مشرفة للوطن في مختلف المحافل الدولية.

وقالت النائبة البرلمانية في بيان لها ، إن الحشود التي استقبلت المنتخب اليوم مع شده ارتفاع حرارة الجو لم تكن مجرد مظاهر احتفاء بالعودة من بطولة كأس العالم، وإنما رسالة واضحة بأن الشعب المصري يقدر الأداء المشرف والإرادة القوية والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة، مؤكدًا أن ما قدمه المنتخب أعاد الثقة والفخر لدى الجماهير، ورسخ صورة إيجابية عن الرياضة المصرية أمام العالم.

وأشادت الصبان بما قدمه لاعبو المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري والطبي، مؤكدة أنهم خاضوا منافسات البطولة بروح وطنية عالية، وقدموا نموذجًا يحتذى به في الالتزام والانضباط والإصرار على تشريف اسم مصر والقارة الإفريقية، وهو ما جعلهم يحظون باحترام الجماهير داخل مصر وخارجها.

رسالة تقدير إلى جميع أفراد البعثة

ووجهت عضو مجلس النواب رسالة تقدير إلى جميع أفراد البعثة، مؤكدة أنهم أصبحوا سفراء حقيقيين لمصر وللعالم العربي، وأن الأداء الذي قدموه يفرض عليهم مواصلة العمل والاجتهاد خلال المرحلة المقبلة، وعدم الاكتفاء بما تحقق في هذه البطولة، بل السعي إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب، وفتح آفاق أوسع للاحتراف في أكبر الأندية والدوريات العالمية، بما يعزز مكانة اللاعب المصري ويرفع اسم مصر والعرب في المحافل الرياضية الدولية.

وأضافت أن الجماهير المصرية تؤمن بقدرات هذا الجيل من اللاعبين، وتنتظر منه مواصلة كتابة التاريخ وتحقيق البطولات خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن النجاح الحقيقي هو البناء على ما تحقق وتحويل الأداء المشرف إلى إنجازات وألقاب تليق بتاريخ الكرة المصرية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الرياضة والرياضيين، وستظل مؤسسات الدولة والشعب المصري الداعم الأول للمنتخب الوطني، من أجل إعداد جيل قادر على المنافسة العالمية، وتحقيق المزيد من البطولات .

النائبة ولاء الصبان مجلس النواب المنتخب الوطني مطار العلمين

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