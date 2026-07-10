برلماني: الإنجاز التاريخي لميناء دمياط يؤكد نجاح خطة تطوير الموانئ المصرية

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بما حققه ميناء دمياط من تسجيل أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطوير الكبير الذي شهدته الموانئ المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد نجاح الدولة في تنفيذ رؤية شاملة لتحديث قطاع النقل البحري.

وأكد في تصريحات خاصة أن الأرقام المعلنة بشأن زيادة حجم التداول وعدد السفن تعكس تنامي ثقة المجتمع الملاحي العالمي في كفاءة الموانئ المصرية، خاصة ميناء دمياط الذي أصبح أحد أهم المراكز اللوجستية على البحر المتوسط.

خطط الدولة لزيادة الصادرات

وأشار إلى أن هذا النجاح يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز حركة التجارة الخارجية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ودعم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب عيد حماد تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تطوير الموانئ المصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.