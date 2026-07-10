الأرصاد: طقس حار رطب غدًا والعظمى بالقاهرة 35

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا /السبت/ طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلا مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة - في بيان - أن البلاد ستشهد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وأضافت أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

أما خليج السويس، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 37 25

العاصمة الجديدة 36 38 24

6 اكتوبر 36 38 24

بنهــــا 35 37 25

دمنهور 33 35 23

وادى النطرون 35 37 24

كفر الشيخ 33 35 23

بلطيم 32 35 23

المنصورة 34 36 24

الزقازيق 35 37 24

شبين الكوم 34 36 23

طنطا 34 36 23

دمياط 32 35 24

بورسعيد 31 34 24

الإسماعيلية 36 38 23

السويس 35 37 24

العريش 32 35 23

رفح 31 34 23

رأس سدر 36 39 24

نخل 35 37 21

كاترين 32 34 18

الطور 35 38 26

طابا 35 37 23

شرم الشيخ 38 40 28

الغردقة 37 39 27

الاسكندرية 30 34 23

العلمين الجديدة 29 33 22

مطروح 29 32 23

السلوم 31 34 23

سيوة 37 39 24

رأس غارب 38 40 27

سفاجا 37 39 27

مرسى علم 38 40 28

شلاتين 37 39 28

حلايب 34 36 27

أبو رماد 38 40 27

مرسى حميرة 35 37 27

أبرق 38 40 26

جبل علبة 38 40 27

رأس حدربة 34 36 27

الفيوم 37 39 23

بني سويف 37 39 22

المنيا 38 40 22

أسيوط 38 40 23

سوهاج 39 41 25

قنا 41 42 26

الأقصر 41 42 26

أسوان 42 43 27

الوادى الجديد 41 42 24

أبوسمبل 41 42 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 31

المدينة 46 32

الرياض 42 28

المنامة 39 34

أبوظبى 42 31

الدوحة 44 35

الكويت 47 34

دمشق 36 17

بيروت 30 25

عمان 32 19

القدس 30 19

غزة 30 23

بغداد 43 30

مسقط 39 34

صنعاء 31 15

الخرطوم 39 28

طرابلس 34 25

تونس 39 25

الجزائر 30 24

الرباط 27 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 31 16

إسطنبول 32 19

إسلام آباد 37 25

نيودلهى 35 28

جاكرتا 34 23

بكين 29 23

كوالالمبور 33 24

طوكيو 32 24

أثينا 33 21

روما 35 22

باريس 38 22

مدريد 38 23

برلين 27 15

لندن 30 16

مونتريال 28 19

موسكو 25 17

نيويورك 30 20

واشنطن 32 21

نواكشوط 33 25

أديس أبابا 22 13