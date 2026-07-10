رئيس «شباب النواب» لبعثة المنتخب: رفعتم اسم مصر عاليا.. وما حدث أمام الأرجنتين مؤامرة

كشف النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن استقباله بعثة المنتخب القومي الأول لكرة القدم في مطار العلمين الدولي، اليوم؛ عقب عودتها من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقال مجاهد، في بيان له، إنه رحب باللاعبين والجهاز الفني والإداري بقيادة الكابتن حسام حسن، معرباً عن خالص تقديره واعتزازه بالأداء المشرف الذي قدمه المنتخب خلال البطولة.

وأكد أن اللاعبين نجحوا في رفع اسم مصر عالياً وتشريف الكرة المصرية والعربية والإفريقية في هذا المحفل العالمي.

استقبال بعثة منتخب مصر

وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة:، على أن ما تعرض له منتخبنا في مباراة الأرجنتين من ظلم تحكيمي واضح وغياب متعمد لتقنية الفار؛ يمثل مؤامرة مكتملة الأركان لإقصاء المنتخب الوطني من البطولة، مضيفا: "ورغم ذلك أثبتم أنكم أبطال بحق، وأن الكرة المصرية قادرة على منافسة الكبار".

وأكد مجاهد أن لجنة الشباب والرياضة كانت ولا تزال داعمة للمنتخب الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت لقاءً موسعاً مع اتحاد الكرة والجهاز الفني قبل السفر؛ للاستماع إلى متطلباتهم، وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة، وستظل أكبر داعم لهم.

واختتم مجاهد بيانه بتوجيه الشكر إلى الكابتن حسام حسن المدير الفني والكابتن ابراهيم حسن مدير المنتخب وجميع اللاعبين على الروح القتالية العالية، مؤكداً أن هذا الإنجاز التاريخي هو بداية لمرحلة جديدة من النجاحات للكرة المصرية.