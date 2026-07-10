إرسال وفد أمريكي إلى بيروت لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن وفداً أمريكياً أُرسل إلى بيروت؛ للتحقق من تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وفي وقت سابق، أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أحمد سنجاب، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة بصاروخ في بلدة كفردجال جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة شخصين، في أحدث حلقة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية.

وأوضح أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل، في استمرار واضح لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي إطار التصعيد المستمر، واصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف عدد من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، مستهدفة بلدة دير سريان إلى جانب مناطق أخرى تقع ضمن نطاق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهي المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض سيطرتها عليها في الجنوب اللبناني.

ويعكس هذا القصف استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل المناطق الحدودية، رغم الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة.