سمير فرج: عمل الرئيس السيسي كملحق عسكري أسهم في تشكيل رؤيته الاستراتيجية

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، أن فترة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي كملحق عسكري مثَّلت أحد أبرز المحطات في مسيرته العسكرية، وأسهمت بشكل كبير في تشكيل رؤيته الاستراتيجية؛ لما وفرته له من احتكاك مباشر بالعالم الخارجي، واكتساب خبرات سياسية وعسكرية متنوعة.

وقال فرج، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي عاد إلى وزارة الدفاع عقب انتهاء فترة عمله كملحق عسكري، ثم تولى رئاسة أركان أحد الألوية، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل في حياة أي ضابط، إذ تجمع بين الخبرة العسكرية والرؤية السياسية.

وأوضح أن طبيعة عمل الملحق العسكري تختلف عن الخدمة داخل الوحدات العسكرية، حيث تتيح للضابط التواصل مع السلك الدبلوماسي والتعرف على سياسات الدول المختلفة، بما يسهم في توسيع مداركه وإكسابه خبرات لا يمكن الحصول عليها من خلال الخدمة العسكرية التقليدية فقط.

وأكد أن هذه التجربة كان لها دور مهم في صقل شخصية الرئيس السيسي وإعداده لتولي مسؤوليات قيادية أكبر خلال مسيرته العسكرية.