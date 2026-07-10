اتحاد الكرة يحسم التجديد للتوأم.. توقيع العقود رسميًا عقب تكريم الرئيس السيسي للمنتخب

يترقب الوسط الرياضي الجلسة الرسمية المرتقبة التي ستجمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، من أجل إنهاء إجراءات توقيع عقود التجديد رسميًا، وذلك عقب تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للبعثة بمدينة العلمين الجديدة غدا بعد وصولهم اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء قرار التجديد بعد إعلان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على استمرار الجهاز الفني في قيادة المنتخب الوطني، في إطار الحفاظ على الاستقرار الفني واستكمال المشروع الذي يقوده التوأم مع الفراعنة.

استمرار الجهاز الفني

ويرى مسئولو اتحاد الكرة أن استمرار الجهاز الفني يمثل خطوة مهمة للبناء على النتائج التي حققها منتخب مصر خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الظهور القوي في كأس العالم 2026، وما صاحبه من إشادة بالأداء الفني وتطور مستوى المنتخب.

الإجراءات الإدارية والمالية

ومن المقرر أن يستكمل مجلس إدارة الاتحاد جميع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقود الجديدة خلال اجتماعه الدوري المقبل، الذي سيعقد عقب تكريم بعثة المنتخب مباشرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة غدا السبت، تمهيدًا لاعتماد العقود بشكل رسمي.

ويؤمن مسئولو الجبلاية بأن استمرار حسام وإبراهيم حسن يمنح المنتخب الاستقرار المطلوب خلال المرحلة المقبلة، في ظل خطة تستهدف مواصلة تطوير الفريق، ومنح الفرصة لعناصر شابة، مع الحفاظ على القوام الأساسي الذي ظهر بصورة مميزة في المونديال.

يحظى الجهاز الفني بدعم جماهيري كبير بعد الأداء المشرف الذي قدمه منتخب مصر في كأس العالم، وهو ما عزز قناعة مجلس الإدارة بضرورة استمراره، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من الاستعداد للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات والبطولات الرسمية القادمة.