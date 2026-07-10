قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد مع استقبال نحو 1.5 مليون زائر
منح الدبلومات الفنية 2026 | تمويل يصل إلى 35 ألف دولار.. وآخر موعد للتقديم يقترب
مكلارين 788HS الأسرع من فئتها.. 200 نسخة فقط
عقوبات أمريكية جديدة على 8 أفراد و6 شركات لها علاقة مع إيران
نادِ تركي مهتم بالتعاقد مع لاعب الزمالك.. تفاصيل
إصابة 14 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على صحراوي أبوقرقاص في المنيا
سر اختيار برشلونة للأهلي في كأس خوان جامبر
وزير الرياضة: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب يعزز الأمل في تحقيق إنجازات جديدة
العميد يرفع علم فلسطين في احتفالات منتخب مصر.. وهيئة البث الإسرائيلية تبرز المشهد
اتحاد الكرة يحسم التجديد للتوأم.. توقيع العقود رسميًا عقب تكريم الرئيس السيسي للمنتخب
باكستان تدعو إلى التهدئة بين إيران والأطراف الأخرى وتؤكد دعم الحلول الدبلوماسية
لمستأجري الإيجار القديم.. شروط الحصول على السكن البديل قبل انتهاء مهلة التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يحسم التجديد للتوأم.. توقيع العقود رسميًا عقب تكريم الرئيس السيسي للمنتخب

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يترقب الوسط الرياضي الجلسة الرسمية المرتقبة التي ستجمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، من أجل إنهاء إجراءات توقيع عقود التجديد رسميًا، وذلك عقب تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للبعثة بمدينة العلمين الجديدة غدا بعد وصولهم اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء قرار التجديد بعد إعلان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على استمرار الجهاز الفني في قيادة المنتخب الوطني، في إطار الحفاظ على الاستقرار الفني واستكمال المشروع الذي يقوده التوأم مع الفراعنة.

استمرار الجهاز الفني

ويرى مسئولو اتحاد الكرة أن استمرار الجهاز الفني يمثل خطوة مهمة للبناء على النتائج التي حققها منتخب مصر خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الظهور القوي في كأس العالم 2026، وما صاحبه من إشادة بالأداء الفني وتطور مستوى المنتخب.

الإجراءات الإدارية والمالية

ومن المقرر أن يستكمل مجلس إدارة الاتحاد جميع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقود الجديدة خلال اجتماعه الدوري المقبل، الذي سيعقد عقب تكريم بعثة المنتخب مباشرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة  غدا السبت، تمهيدًا لاعتماد العقود بشكل رسمي.

ويؤمن مسئولو الجبلاية بأن استمرار حسام وإبراهيم حسن يمنح المنتخب الاستقرار المطلوب خلال المرحلة المقبلة، في ظل خطة تستهدف مواصلة تطوير الفريق، ومنح الفرصة لعناصر شابة، مع الحفاظ على القوام الأساسي الذي ظهر بصورة مميزة في المونديال.

يحظى الجهاز الفني بدعم جماهيري كبير بعد الأداء المشرف الذي قدمه منتخب مصر في كأس العالم، وهو ما عزز قناعة مجلس الإدارة بضرورة استمراره، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من الاستعداد للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات والبطولات الرسمية القادمة.

الاتحاد المصري لكرة القدم حسام حسن منتخب مصر إبراهيم حسن هاني أبو ريدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الأرجنتين

فيفا يثير الجدل بتعيين حكم مشبوه لمباراة الأرجنتين وسويسرا.. ما القصة؟

خالد الغندور

خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية بشأن دوري الأبطال والكونفدرالية

منظومة إس 400

تركيا تبيع منظومات صواريخ الدفاع الجوي إس-400 لإحدى دول الخليج

عموتة

قرار مفاجئ من عموتة بشأن لاعبي الأهلي الدوليين عقب مونديال 2026

ترشيحاتنا

مساجد

في ضوء جهود الدولة لإعمار بيوت الله.. محافظ أسوان يتابع افتتاح مسجد التقوى بحاجر إدفو

غلاف الكتاب

«من قتل البشتيلي».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة الإبداع المسرحي

رئيس الجامعة خلال اللقاء

رئيس جامعة المنيا يعقد اجتماعا بالأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بمستشفى طب الأطفال

بالصور

فقاعات البول .. علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

عادة يومية شائعة وراء ظهور فطريات أظافر القدم.. ما هي؟

سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم
سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم
سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم

هل تناول منتجات الحبة الكاملة صحي للجسم؟.. اكتشف فوائد مذهلة

فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا.. هل العقم لدى النساء وراثي؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد