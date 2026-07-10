في أول يوم من قرار الفائدة.. سعر الذهب بالصاغة الآن

انخفض سعر الذهب في أول تعاملات مسائية له اليوم الجمعة 10-7-2026؛ بعد يوم واحد من اعلان سعر الفائدة في البنوك.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 5 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 5835 جنيهًا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6668 جنيها للشراء و6611 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6112 جنيها للشراء و6060 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5835 جنيها للشراء و5785 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5001 جنيه للشراء و4958 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4100 دولار للشراء و4109 دولارات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46.68 ألف جنيه للشراء و46.28 ألف جنيه للبيع.