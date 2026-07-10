قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استطلاع صادم في إسرائيل: 60% يخشون اندلاع حرب أهلية
وزير الصحة يبحث مع المنظمة العالمية تعزيز الدعم الطبي للأشقاء السودانيين والفلسطينيين
ضربوه بالكرسي.. ضبط المتهمين بالتعدي على تاجر كلاب في القاهرة
هل نشاهد أكبر كأس عالم في التاريخ؟.. الفيفا يفتح الباب لـ64 منتخبًا
2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
"كنت رايح الساحل وحسام حسن غيّر حياتي".. مصطفى زيكو يروي كواليس انضمامه للمنتخب
أسعار الذهب الان.. عيار 21 يقترب من 6 الاف جنيه
الزمالك يشكر فرجاني ساسي بعد تسوية مستحقاته المالية
عضو بالعمل الأهلي الفلسطيني: تقنين دخول المساعدات لقطاع غزة يعكس استمرار تعنت الإحتلال
تصل لـ 90% | حزمة خصومات وإعفاءات من الغرامات وتيسيرات في المدن الجديدة
ترامب : مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام الملاحة التجارية
إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن كأس العالم 2030.. فيفا يدرس رفع عدد المنتخبات إلى 64
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في أول يوم من قرار الفائدة.. سعر الذهب بالصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

انخفض سعر الذهب في أول تعاملات مسائية له اليوم الجمعة 10-7-2026؛ بعد يوم واحد من اعلان سعر الفائدة في البنوك.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 5 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 5835 جنيهًا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6668 جنيها للشراء و6611 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6112 جنيها للشراء و6060 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5835 جنيها للشراء و5785 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5001 جنيه للشراء و4958 جنيها للبيع.

أسعار الذهب

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4100 دولار للشراء و4109 دولارات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46.68 ألف جنيه للشراء و46.28 ألف جنيه للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

كبدة البصل المكرمل

طريقة عمل كبد الفراخ بالبصل المكرمل .. وصفة شهية بخطوات سهلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟.. ماذا يحدث للجسم عند مضغ القرنفل كل صباح؟

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

بالصور

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد