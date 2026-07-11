ستبقى لفترة طويلة.. إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد كأس العالم

وجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رسالة لمنتخب مصر بعد الأداء المشرف في كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر انجازا تاريخيا بعد الوصول إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وودع البطولة على يد الأرجنتين بالخسارة بنتيجة 3-2 بعد مباراة شهدت جدلا تحكيميًا واسعًا.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام” قائلا: “ستظل نسخة كأس العالم هذه تحظى بمكانة خاصة في تاريخ كرة القدم المصرية دائماً! أول ظهور في الأدوار الإقصائية، وأول فوز في كأس العالم بعد مرحلة المجموعات”.

وأضاف: “لقد كانت رحلة ألهمت المشجعين في الوطن وحول العالم”.

ذكريات رائعة

وتابع: “الذكريات التي صُنعت هذا الصيف ستبقى مع جماهير كرة القدم المصرية لفترة طويلة قادمة”.