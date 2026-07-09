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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غضب أوروبي يقترب من الإطاحة بـ إنفانتينو من رئاسة الفيفا

إنفانتينو
إنفانتينو
عبدالله هشام

دخل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أزمة كبيرة أمام عدة اتحادات أوروبية.

وحسب صحيفة “فوت ميركاتو”، فإن مركز إنتفانتينو مهدد بعد قرار تعليق عقوبة إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون والتي تبين فيها تدخل مباشر من الرئيس ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستوى التحكيم وبعض الأزمات التي ضربت كأس العالم 2026 ستؤثر على منصب إنفانتينو خلال الفترة المقبلة.

حاول إنفانتينو الدفاع عن نفسه في أزمة طرد بالوجون بعد التعليقات المتداولة بشأن قرار لجنة الانضباط المستقلة في فيفا.

وجاء بيان إنفانتينو كالتالي:

وقال: “أؤكد على مبدأ أساسي في منظومة الحوكمة داخل فيفا، الهيئات القضائية في فيفا مستقلة، وتعمل بشكل مستقل، وتطبق لائحة الانضباط الخاصة بفيفا، وتفصل في القضايا استنادًا إلى اللوائح المعمول بها والوقائع الخاصة بكل قضية. إن استقلاليتها عنصر أساسي للحفاظ على مصداقية ونزاهة كرة القدم، ويجب احترام ذلك دائمًا، نعم، أناقش بشكل منتظم مع رئيس الولايات المتحدة القضايا المتعلقة بكأس العالم، وفي هذه القضية تلقيت اتصالًا من الرئيس دونالد ترامب، كما أتلقى اتصالات من رؤساء دول ومسؤولين حكوميين، وأطراف في كرة القدم، ورؤساء شركات من مختلف أنحاء العالم بشأن العديد من الملفات. وخلال حديثي معه، أوضحت أن هناك إجراءات قانونية جارية أمام الهيئات القضائية المستقلة في فيفا، وأن القضية ستُحسم في الوقت المناسب من قبل الجهات المختصة. هكذا تعمل منظومة فيفا، وهو مبدأ سأحرص دائمًا على الالتزام به، أطلع على قرارات لجنة الانضباط في فيفا عند صدورها. أحيانًا أتفاجأ بها، وأحيانًا أتفق معها، وأحيانًا أخرى أختلف معها، لكن ما أفعله دائمًا هو احترام تلك القرارات، واحترام استقلالية الهيئات التي تصدرها. فسواء أعجبتنا القرارات على المستوى الشخصي أم لا، فهذا أمر غير ذي صلة. إن احترام المؤسسات المستقلة وسيادة القانون هو ما يحمي نزاهة بطولاتنا ويصون مصداقية فيفا في جميع الأوقات".

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