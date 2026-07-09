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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة كمال: مصر خرجت من كأس العالم بشرف.. والفيفا خرج بفضيحة

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

علق الإعلامي أسامة كمال على خسارة منتخب مصر وخروجه من كأس العالم، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن اختزاله في الجانب الرياضي فقط، رافضًا الربط بين خروج المنتخب ورفع المدير الفني حسام حسن علم فلسطين خلال البطولة، معتبرًا أن "النية كانت مبيتة من البداية"، وأن ما جرى يمثل خروجًا عن مبادئ اللعب النظيف.

منتخب مصر 

وقال أسامة كمال، خلال برنامجه على قناة DMC، إن منتخب مصر "خرج من كأس العالم بشرف، بينما خرجت الفيفا بفضيحة"، مشيرًا إلى أن التاريخ لن يتذكر فقط الفائز والخاسر، بل سيتذكر أيضًا كل ما صاحب المباراة من أحداث أثارت جدلًا واسعًا.

وانتقد كمال الأداء التحكيمي للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، مؤكدًا أن قراراته أضرت بمنتخب مصر، سواء بإلغاء الهدف المصري أو عدم احتساب ركلة جزاء، كما أشار إلى ما وصفه بتناقض واضح في استخدام تقنية VAR، معتبرًا أن الهدف المصري "اتفحص بميكروسكوب" بحثًا عن مبرر لإلغائه.

وأضاف أن ما حدث عكس رغبة في صعود منتخب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، مستشهدًا بالإحصائيات التي أظهرت حصول لاعبي مصر على أربع بطاقات صفراء مقابل عدم حصول الأرجنتين على أي إنذار، رغم ارتكابها أخطاء أكثر خلال اللقاء.

كما أشاد بموقف هاني أبو ريدة والاتحاد المصري لكرة القدم، بعد التقدم بشكوى رسمية بشأن الأخطاء التحكيمية، لكنه رأى أن هذا التحرك "غير كافٍ"، مؤكدًا أن ما جرى كان يستوجب رد فعل أكثر حسمًا داخل الملعب ومنذ اللحظة الأولى.

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