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"مصر بتتكلم حرفي".. 450 عارضا يتحدون المنتجات المستوردة في الساحل الشمالي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"مصر بتتكلم حرفي".. 450 عارضا يتحدون المنتجات المستوردة في الساحل الشمالي

معرض ديارنا
معرض ديارنا
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تفتتح الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعى، اليوم الخميس، معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" في إحدى قرى الساحل الشمالي.

يشارك فى معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" في منطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي، 450 عارضا وعارضة .

ويشهد المعرض في تلك المرحلة إقبالا كبيرا من المترددين على منطقة الساحل الشمالي، كما يشهد تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية التي تقام على هامشه مثل الفعاليات الترفيهية بهدف إدخال أجواء من البهجة والسرور على المترددين على المعرض، كما تم توفير كافة وسائل الشراء للسادة الزوار من ماكينات صرف آلي، فضلا عن توفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.

تمكين الحرفيين ودعم الأسر المنتجة

ويشهد المعرض في هذه النسخة مشاركة ما يزيد على 450 عارضا وعارضة، ويهدف إلى تمكين الحرفيين ودعم الأسر المنتجة، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في واقع الأسر المنتجة، من خلال تبني نهج التمكين الاقتصادي المستدام لبناء منظومة اقتصادية متكاملة تضمن دمج الحرفيين في الأسواق التنافسية، وتعزيز استقلالهم المالي.

ويعرض المشاركون في المعرض المنتجات اليدوية المحلية التي تحكي قصص التراث المصري، وهي عبارة عن السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات التراثية صديقة البيئة والمنتجات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

التضامن الدكتورة مايا مرسي مصر بتتكلم حرفي ديارنا للحرف اليدوية والتراثية توفير خدمة الإنترنت المجاني

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