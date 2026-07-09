رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يُفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد قاليباف، أن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز سيظل مرتبطًا بما وصفه بـ"الترتيبات الإيرانية"، مشددًا على أن المضيق "لن يُفتح إلا بترتيبات إيرانية، وليس تحت وطأة التهديدات الأمريكية".

وأضاف أن الضغوط العسكرية والسياسية التي تمارسها واشنطن لن تدفع طهران إلى تغيير مواقفها، مؤكدًا أن إيران تمتلك الأدوات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي في منطقة الخليج.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، عقب الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل إيران، وما أعقبها من هجمات إيرانية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة فيه مصدر قلق كبير للأسواق الدولية والدول المستوردة للطاقة.

