قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس
الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات معادية
عقب تذبذبه.. إلى أين تتجه أسعار الذهب الفترة المقبلة؟
اضطراب شديد بخليج السويس وشبورة كثيفة تضرب هذه الطرق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس
تشابمان: تصريحات ترامب التهديدية لإيران تمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
واشنطن تنشر 19 سفينة حربية.. تصاعد الحشد العسكري الأمريكي قرب إيران
ترامب يعلن عن رغبة إيران في إبرام صفقة.. هل تعود المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
كيف يتحقق الرجاء في الله وما هي علاماته؟ تعرف عليها
بعد انتهاء مشوار المونديال.. منتخب مصر يحصل على راحة وجولة حرة قبل العودة
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم ربع نقل ولودر على طريق مطروح الإسكندرية
بتأمين صحي واجتماعي.. وزارة العمل تطرح مئات الوظائف في 12 محافظة (رابط التقديم)
سنرد بقوة.. ترامب ينشر صورة لضربة أمريكية على طهران ويحذر إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وهبي: الصيباري يغيب عن مواجهة فرنسا.. ونثق في قدرتنا على بلوغ نصف النهائي

محمد وهبي
محمد وهبي
رباب الهواري

أكد محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، غياب المهاجم إسماعيل الصيباري عن مواجهة فرنسا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يكتمل تعافيه بالشكل الذي يسمح له بالمشاركة في اللقاء المرتقب.

وأوضح وهبي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أنه يأمل في استعادة الصيباري خلال الأدوار المقبلة، حال نجاح المنتخب المغربي في مواصلة مشواره بالبطولة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بقية عناصر الفريق في جاهزية كاملة، وأن الجهاز الفني يثق في قدرة جميع اللاعبين على تعويض الغيابات وتقديم المستوى المنتظر.

الاستحواذ مفتاح التفوق على فرنسا

وشدد المدير الفني لمنتخب المغرب على أن الاستحواذ على الكرة سيكون العامل الأهم في مواجهة المنتخب الفرنسي، موضحًا أن فرض السيطرة على مجريات اللعب سيمنح فريقه فرصة لبناء هجمات منظمة وإيجاد المساحات المناسبة لاختراق الدفاع الفرنسي.

وأضاف أن المنتخب المغربي يمتلك لاعبين قادرين على تنفيذ الخطة الموضوعة، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم أداء قوي واستغلال الفرص المتاحة من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

المغرب يحلم بإنجاز تاريخي جديد

وأشار وهبي إلى أن جميع لاعبي المنتخب المغربي يدركون أهمية المباراة، وأنهم يدخلون اللقاء بطموحات كبيرة، مؤكدًا أن الفريق يؤمن بقدرته على تجاوز المنتخب الفرنسي وبلوغ الدور نصف النهائي، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الكرة المغربية.

ويطمح منتخب المغرب إلى التأهل للمربع الذهبي في بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعدما نجح في كتابة التاريخ خلال النسخة السابقة، وهو ما يمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لمواصلة المشوار.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب مع نظيره الفرنسي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في المباراة التي تقام على ملعب بوسطن بالولايات المتحدة، وتنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبين يسعيان لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

محمد وهبي منتخب المغرب منتخب فرنسا اخبار الرياضةً كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

حقيقة تضامن منتخب المغرب مع حسام حسن بعد إشارة لا للعنصرية.

حقيقة تضامن منتخب المغرب مع حسام حسن بعد إشارة لا للعنصرية.. تفاصيل

المنتخب المصري

خاص.. طائرة المنتخب تعود على مدينة العلمين .. واستقبال رسمي في المطار

ترشيحاتنا

محمود مسلم

محمود مسلم لنشأت الديهي: نعيش أياما من الفخر بسبب الأوكتاجون وذكرى 30 يونيو وأداء المنتخب في كأس العالم

البابا تواضروس

العقل واليد والقلب.. البابا تواضروس يكشف عن 3 عطايا إلهية تصنع حضارة الإنسان

البابا تواضروس

البابا تواضروس للشباب: الأغنياء يشترون الوقت والكسلان يشتري التسلية.. إليك 4 خطوات للنجاح

بالصور

لوك صيفي.. بوسي تثير الجدل بصورها

بوسي
بوسي
بوسي

لوك كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

مي عمر بقميص منتخب مصر.. نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ«شمشون ودليلة»

مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي

بعد لقطة حسام حسن.. نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية دعمًا لمنتخب مصر

نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد