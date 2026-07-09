وهبي: الصيباري يغيب عن مواجهة فرنسا.. ونثق في قدرتنا على بلوغ نصف النهائي

أكد محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، غياب المهاجم إسماعيل الصيباري عن مواجهة فرنسا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يكتمل تعافيه بالشكل الذي يسمح له بالمشاركة في اللقاء المرتقب.

وأوضح وهبي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أنه يأمل في استعادة الصيباري خلال الأدوار المقبلة، حال نجاح المنتخب المغربي في مواصلة مشواره بالبطولة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بقية عناصر الفريق في جاهزية كاملة، وأن الجهاز الفني يثق في قدرة جميع اللاعبين على تعويض الغيابات وتقديم المستوى المنتظر.

الاستحواذ مفتاح التفوق على فرنسا

وشدد المدير الفني لمنتخب المغرب على أن الاستحواذ على الكرة سيكون العامل الأهم في مواجهة المنتخب الفرنسي، موضحًا أن فرض السيطرة على مجريات اللعب سيمنح فريقه فرصة لبناء هجمات منظمة وإيجاد المساحات المناسبة لاختراق الدفاع الفرنسي.

وأضاف أن المنتخب المغربي يمتلك لاعبين قادرين على تنفيذ الخطة الموضوعة، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم أداء قوي واستغلال الفرص المتاحة من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

المغرب يحلم بإنجاز تاريخي جديد

وأشار وهبي إلى أن جميع لاعبي المنتخب المغربي يدركون أهمية المباراة، وأنهم يدخلون اللقاء بطموحات كبيرة، مؤكدًا أن الفريق يؤمن بقدرته على تجاوز المنتخب الفرنسي وبلوغ الدور نصف النهائي، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الكرة المغربية.

ويطمح منتخب المغرب إلى التأهل للمربع الذهبي في بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعدما نجح في كتابة التاريخ خلال النسخة السابقة، وهو ما يمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لمواصلة المشوار.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب مع نظيره الفرنسي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في المباراة التي تقام على ملعب بوسطن بالولايات المتحدة، وتنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبين يسعيان لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.