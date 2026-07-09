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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الله يسامحك.. الفنان أحمد عبد الحميد يهاجم مرموش بعد الخروج من كأس العالم

مركوش
مركوش
باسنتي ناجي

شن الفنان أحمد عبد الحميد هجومًا حادًا على عمر مرموش، محملًا إياه مسؤولية إهدار الفرصة التي منحه إياها المدير الفني للمنتخب المصري، بعد مشاركته بديلًا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

اللاعب عمر مرموش

وقال أحمد عبد الحميد عبر حسابه: “هو أنتوا فاكرين إن الكابتن حسام حسن مجاش في دماغه إنه ينزل حسام عبد المجيد ويقفل؟ أكيد فكر في كده، لكن للأسف فكر بأبوية في مرموش اللي كان قاعد على الدكة، وقال يمكن يستغل إن ربنا موفقنا وفاضل 10 دقايق ويعمل حاجة لبلده ويخلينا نسامحه على مستواه طول البطولة.”

وأضاف في ختام رسالته: "قام كاسفه، وكسف نفسه، وكسف البلد كلها.. الله يسامحك يا أخي!"، في تعليق يعكس حالة الغضب الجماهيري عقب وداع منتخب مصر للبطولة. 

مرموش منتخب مصر أحمد عبد الحميد

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