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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد انتهاء مشوار المونديال.. منتخب مصر يحصل على راحة وجولة حرة قبل العودة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

منح الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يوم، عقب نهاية مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك في إطار تخفيف الضغوط البدنية والنفسية التي تعرض لها اللاعبون خلال مشوارهم في البطولة العالمية.

جولة حرة للاعبين في الولايات المتحدة

سمح الجهاز الفني للاعبي المنتخب بقضاء وقت حر والقيام بجولة خارج معسكر الفريق، قبل بدء ترتيبات السفر والعودة إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء المشاركة الرسمية في المونديال.

وتأتي هذه الخطوة تقديرًا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون طوال فترة البطولة، التي شهدت منافسات قوية ومستوى فنيًا مرتفعًا.

نهاية المشوار أمام الأرجنتين

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من الدور ثمن النهائي (دور الـ16)، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مواجهة قوية احتضنها ملعب “مرسيدس بنز” بمدينة أتلانتا الأمريكية، وشهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ورغم الخسارة، قدم المنتخب المصري أداءً مميزًا أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، ونجح في مجاراة المنتخب الأرجنتيني خلال فترات طويلة من اللقاء، ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين والجماهير.

مشاركة تاريخية للفراعنة

وترك منتخب مصر انطباعًا إيجابيًا خلال مشاركته في مونديال 2026، بعدما تمكن من بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، في إنجاز يُعد من أبرز محطات الكرة المصرية على الصعيد العالمي.

كما اكتسب اللاعبون خبرات كبيرة من الاحتكاك بمنتخبات عالمية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في طريق تطوير المنتخب خلال السنوات المقبلة، خاصة مع امتلاك الفريق مجموعة من العناصر الشابة إلى جانب أصحاب الخبرات.

الاستعداد للمرحلة المقبلة

ومن المنتظر أن يعود المنتخب إلى القاهرة لبدء مرحلة جديدة من الاستعدادات، حيث يسعى الجهاز الفني إلى البناء على الإيجابيات التي تحققت في كأس العالم، والعمل على معالجة السلبيات، استعدادًا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وسط طموحات بمواصلة التطور وتحقيق نتائج أفضل في البطولات القادمة.

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