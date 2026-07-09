قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعى صاحبه ملاحقة الأمن له دون وجه حق
ضربات أمريكية تستهدف مدينة إيرانشهر جنوب شرقي إيران
بعد الجدل التحكيمي.. مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل ضد فيفا ويطالب بلجنة تحقيق دولية
شوبير: موسيماني نصحني باحتراف مصطفى.. لكن الخطيب رفض
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم
حكم الشرع في الطلاق المعلق وهل يقع؟ دار الإفتاء تجيب
عقب ارتفاعه 90 قرشا.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك
كيف يسهم قانون «مستقبل مصر» في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030؟
استعدادات مُكثفة من «التضامن» لموعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
مسئول أمريكي: قوات البحرية شاركت في الضربات التي استهدفت إيران الليلة الماضية
ترامب: إذا هاجمت إيران الملاحة مجدداً فستواجه ضربات أشد قوة
البحث متواصل عنهما.. انهيار حفرة على مسن وابنته داخل حظيرة ماشية بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خبير اقتصادي: تطبيق الدعم النقدي تدريجيًا الخيار الأفضل.. وأزمة الثقة أكبر تحدٍ

الدعم النقدي
الدعم النقدي
رحمة سمير

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو "شبه النقدي" يحتاج إلى تطبيق تدريجي ودراسات واضحة لقياس أثره، مشيرًا إلى أن أزمة الثقة بين المواطن والحكومة تمثل التحدي الأكبر أمام نجاح المنظومة الجديدة.

التطبيق التدريجي أفضل من التعميم
وأوضح فؤاد، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، أن الاتجاه الحالي لتطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي في عدد من المحافظات يعد خطوة صحيحة، لأنه يسمح باكتشاف أوجه القصور ومعالجتها قبل تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

حرية أكبر في اختيار السلع
وأشار إلى أن أبرز ميزة في النظام المقترح تتمثل في منح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجها بدلًا من الاقتصار على عدد محدود من السلع التموينية، مؤكدًا أن هذا من شأنه تسهيل حياة المستفيدين إذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح.

أزمة الثقة أبرز التحديات
وشدد الخبير الاقتصادي على أن المواطن ينظر إلى أي تغيير في منظومة الدعم بحذر بسبب غياب الثقة، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بإثبات أن الهدف من التحول هو تحسين الخدمة وليس تقليص الدعم أو التخلي عن مسؤوليتها تجاه المواطنين.

ضغوط على الموازنة العامة
وأضاف أن الموازنة العامة تواجه ضغوطًا كبيرة، حيث تذهب نسبة كبيرة من الإنفاق العام إلى خدمة الدين، وهو ما يفرض تحديات على أي إصلاحات تتعلق بمنظومة الدعم.

غياب دراسات لقياس الأثر
ولفت فؤاد إلى أنه لا توجد حتى الآن دراسات معلنة توضح التأثير المتوقع للنظام الجديد على حياة المواطنين، موضحًا أن الأثر المالي على الموازنة يمكن قياسه، بينما يبقى الأثر الاجتماعي بحاجة إلى تقييم بعد التطبيق.


واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح منظومة الدعم الجديدة يتطلب الشفافية في التطبيق، وإجراء تقييم مستمر لنتائجها، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول الدعم إليها بصورة عادلة.

المعاشات التأمينات الإصلاح_الاقتصادي الدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

أحمد حسن

570 ألف دولار.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

محمود مسلم

محمود مسلم لنشأت الديهي: نعيش أياما من الفخر بسبب الأوكتاجون وذكرى 30 يونيو وأداء المنتخب في كأس العالم

البابا تواضروس

العقل واليد والقلب.. البابا تواضروس يكشف عن 3 عطايا إلهية تصنع حضارة الإنسان

البابا تواضروس

البابا تواضروس للشباب: الأغنياء يشترون الوقت والكسلان يشتري التسلية.. إليك 4 خطوات للنجاح

بالصور

مي عمر بقميص منتخب مصر.. نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ«شمشون ودليلة»

مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي

بعد لقطة حسام حسن.. نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية دعمًا لمنتخب مصر

نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد