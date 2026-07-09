إعلام إيراني: هجمات أمريكية تستهدف برج المراقبة البحرية في تشابهار

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن هجمات أمريكية استهدفت برج المراقبة البحرية في ميناء تشابهار، الواقع بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، في أحدث تطور ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين واشنطن وطهران.

وذكرت التقارير أن الهجوم طال منشأة المراقبة البحرية في الميناء، دون أن تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن حجم الأضرار أو ما إذا كانت الضربة أسفرت عن خسائر بشرية.

ويعد ميناء تشابهار من أبرز الموانئ الاستراتيجية المطلة على بحر عُمان، إذ يمثل مركزاً مهماً لحركة الملاحة والتجارة، ما يجعل أي استهداف لمنشآته محل اهتمام إقليمي ودولي.

وتأتي هذه الضربة في سياق سلسلة من العمليات العسكرية التي استهدفت مواقع إيرانية خلال الساعات الأخيرة، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن عملياتها تستهدف منشآت وقدرات عسكرية تعتبرها تهديداً لقواتها ولأمن الملاحة الدولية في المنطقة.

في المقابل، تعهدت إيران بالرد على الهجمات الأمريكية، مؤكدة أن قواتها المسلحة ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومصالحها، وسط تصاعد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرار الممرات البحرية الحيوية.