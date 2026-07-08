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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تنزيل قناة على الرسيفر الصغير HD بالتردد بخطوات سهلة

تنزيل قناة على الرسيفر الصغير HD بالتردد بخطوات سهلة
تنزيل قناة على الرسيفر الصغير HD بالتردد بخطوات سهلة
عبد الفتاح تركي

يزداد اهتمام مستخدمي أجهزة الرسيفر الصغيرة HD بالبحث عن كيفية تنزيل قناة على الرسيفر الصغير HD بالتردد، خاصةً مع استمرار تغيير ترددات بعض القنوات أو اختفاء بعضها من قائمة القنوات نتيجة تحديثات البث أو إعادة ضبط أجهزة الاستقبال، وهو ما يدفع كثيرًا من المستخدمين إلى البحث عن الطريقة الصحيحة لإضافة القنوات الجديدة دون التأثير في القنوات المحفوظة مسبقًا.

وتعد إضافة قناة جديدة باستخدام التردد من أكثر الطرق التي يفضلها المستخدمون، لأنها تتيح استعادة القنوات المطلوبة بسرعة، دون الحاجة إلى إجراء بحث شامل قد يؤدي إلى تغيير ترتيب القنوات الموجودة أو إضافة عدد كبير من القنوات غير المطلوبة، وهو ما يجعل البحث اليدوي الخيار الأمثل في كثير من الحالات.

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كيفية تنزيل قناة على الرسيفر الصغير HD بالتردد

يمكن للمستخدم إضافة أي قناة جديدة إلى جهاز الرسيفر الصغير HD من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات البسيطة، مع ضرورة إدخال بيانات التردد بصورة دقيقة لضمان نجاح عملية البحث، وجاءت الخطوات على النحو الآتي:

  • الضغط على زر Menu من جهاز التحكم عن بعد.
  • اختيار "التركيب" (Installation) أو "الإعدادات".
  • إدخال الرقم السري إذا طلب الجهاز ذلك، وغالبًا يكون 0000.
  • الانتقال إلى "البحث اليدوي" (Manual Scan) أو قائمة الترددات (TP List).
  • اختيار "إضافة تردد جديد" (Add TP).
  • إدخال بيانات القناة بدقة، وتشمل:
    • التردد.
    • الاستقطاب (أفقي H أو رأسي V).
    • معدل الترميز (Symbol Rate).
  • الضغط على "بحث" (Search) أو "OK".
  • بعد انتهاء عملية البحث، يتم حفظ القنوات الجديدة بالضغط على "Save".

وتساعد هذه الخطوات في إضافة القناة المطلوبة بصورة مباشرة، دون الحاجة إلى إعادة تحميل جميع القنوات الموجودة على جهاز الاستقبال.

أسباب عدم ظهور القناة بعد إدخال التردد

قد يواجه بعض المستخدمين مشكلة عدم ظهور القناة بعد الانتهاء من إدخال بيانات التردد، وهو أمر قد يرجع إلى عدد من الأسباب الفنية التي ينبغي التأكد منها قبل إعادة محاولة البحث.

ومن أبرز هذه الأسباب إدخال بيانات التردد بصورة غير صحيحة، أو ضعف إشارة طبق الاستقبال، أو الحاجة إلى تحديث قائمة الترددات الموجودة على الجهاز، وهي عوامل قد تؤثر في نجاح عملية استقبال القنوات الجديدة.

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كما يُنصح بالتأكد من توجيه طبق الاستقبال بالشكل الصحيح، ومراجعة جودة الإشارة من خلال قائمة معلومات الإشارة داخل الرسيفر، بالإضافة إلى تحديث البرنامج الداخلي للجهاز إذا كانت هذه الخدمة متاحة، لما لذلك من دور في تحسين أداء الجهاز واستقبال القنوات.

البحث اليدوي أم البحث التلقائي؟

يعد البحث اليدوي الخيار الأنسب عند الرغبة في تنزيل قناة واحدة فقط، لأنه يحافظ على ترتيب القنوات الحالية، ولا يحتاج سوى إلى بضع دقائق لإتمام عملية البحث وإضافة القناة الجديدة.

أما البحث التلقائي أو البحث الأعمى (Blind Scan)، فيستخدم عادة عند تشغيل الرسيفر للمرة الأولى أو بعد مرور فترة طويلة دون تحديث القنوات، حيث يبحث الجهاز عن جميع الترددات والقنوات المتاحة على القمر الصناعي.

ورغم أن البحث التلقائي يوفر جميع القنوات التي يمكن استقبالها، فإنه قد يؤدي إلى تغيير ترتيب القنوات المحفوظة، كما قد يضيف قنوات مكررة، وهو ما يجعل كثيرًا من المستخدمين يفضلون البحث اليدوي عند الحاجة إلى إضافة قناة بعينها.

نصائح لضمان نجاح تنزيل القنوات الجديدة

يساعد الالتزام بإدخال بيانات التردد بصورة صحيحة على نجاح عملية البحث عن القنوات الجديدة، كما أن مراجعة جودة الإشارة والتأكد من سلامة توجيه طبق الاستقبال يسهمان في تحسين نتائج البحث وتقليل احتمالات عدم ظهور القناة.

ويفضل أيضًا التأكد من تحديث البرنامج الداخلي لجهاز الرسيفر إذا كانت الشركة المصنعة توفر تحديثات جديدة، لأن ذلك قد يسهم في تحسين كفاءة الجهاز ودعم استقبال أحدث الترددات والقنوات.

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متى تستخدم البحث اليدوي؟

يعد البحث اليدوي أفضل خيار للمستخدمين الذين يرغبون في إضافة قناة جديدة فقط، دون التأثير في القنوات الموجودة مسبقًا، حيث يوفر الوقت ويحافظ على ترتيب القنوات، إلى جانب سهولة تنفيذه من خلال قائمة الإعدادات وإدخال بيانات التردد والاستقطاب ومعدل الترميز، ثم بدء عملية البحث وحفظ القنوات الجديدة بعد انتهاء الفحص.

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ولهذا السبب يظل البحث اليدوي من أكثر الطرق استخدامًا بين أصحاب أجهزة الرسيفر الصغيرة HD، خاصة عند تغيير تردد إحدى القنوات أو الحاجة إلى استعادتها بعد اختفائها من قائمة القنوات نتيجة تحديثات البث أو إعادة ضبط الجهاز.

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