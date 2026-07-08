حبيب نورمحمدوف يتضامن مع حسام حسن: بالأمس لم يُظهروا له الاحترام.. لكننا نحبه

أعلن أسطورة الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف، تضامنه مع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن؛ بعد واقعة مباراة مصر والأرجنتين أمس في كأس العالم 2026.

ونشر حبيب نورمحمدوف، عبر "ستوري" حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة نادرة لحسام حسن وهو لاعب كرة قدم، وعلق عليها: "بالأمس لم يُظهروا له الاحترام.. لكننا نحبه".

وجاءت رسالة حبيب؛ بعد المشادة التي دخل فيها حسام حسن مع الحكم الرابع خلال لقاء الأرجنتين، والتي اعتبرها كثيرون "قلة احترام" بحق المدرب المصري.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام الأرجنتين في المباراة التي شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، قبل أن يودع منافسات البطولة.