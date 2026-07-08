حسام البدري: مصطفى شوبير أفضل حارس مرمى في المونديال

علق حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على خروج منتخب مصر من كأس العالم بعد الخسارة أمام الأرجنتين في دور الـ 16.



وقال حسام البدري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار" ، :" ألف مبروك على إنجاز منتخب مصر في المونديال ".



وتابع حسام البدري:" حسام حسن مقصرش في أي حاجة خلال مشوار المونديال ".

وأكمل حسام البدري:" منتخب مصر يستحق التأهل لدور الـ8 بالمونديال "، مضيفا:" لازم نشيد بأداء اللاعبين والجهاز الفني ولازم كلنا نفرح بإنجاز المنتخب في المونديال ولازم نبني للمستقبل ".



وتابع حسام البدري:" لازم نبني على المنتخب ده والشعب المصري عنده ثقة في منتخب مصر وأداؤه ومنتخب مصر وضع الكرة المصرية في مكانة مختلفة ".



وأكمل البدري:" مصطفى شوبير يستحق الإشادة وعندنا حارس متميز للمستقبل وهو أفضل حارس مرمى في المونديال ".

