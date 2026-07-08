يديعوت: محادثات واشنطن منحت إسرائيل شرعية لمواصلة عملياتها العسكرية داخل لبنان

كشفت تقارير إسرائيلية عن تقييمات وصفتها بـ"الإيجابية للغاية" بشأن مسار المحادثات المتعلقة بلبنان، مؤكدة أن القيادة الأمنية الإسرائيلية ترى أن موقف تل أبيب في المرحلة الحالية يمنحها مكاسب سياسية وعسكرية غير مسبوقة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن التقارير التي عرضت خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي أشارت إلى أن إسرائيل تعتبر وضعها "ممتازًا"، في ظل ما تصفه بتغيرات إقليمية عززت من موقعها على الساحة اللبنانية.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية ترى أن التطورات الأخيرة أسهمت في تقليص النفوذ الإيراني على الساحة اللبنانية، إلى جانب منح إسرائيل شرعية دولية للاستمرار في العمل داخل المنطقة الأمنية الواقعة بعمق يتراوح بين 8 و10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وأوضحت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتبر بقاء قواتها في تلك المنطقة عنصرًا أساسيًا لاستكمال العمليات العسكرية، التي تستهدف إزالة البنى التحتية التابعة لحزب الله ومنع إعادة بنائها، مؤكدة أن جيش الاحتلال سيواصل تنفيذ عملياته هناك خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للصحيفة، تنظر إسرائيل إلى هذه الترتيبات باعتبارها إنجازًا استراتيجيًا يتيح لها الحفاظ على حرية الحركة العسكرية داخل المنطقة الأمنية، مع استمرار الضغوط على حزب الله وتقليص قدراته العسكرية، في إطار سياسة تهدف إلى منع أي تهديدات مستقبلية على الحدود الشمالية.