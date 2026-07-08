تل أبيب تبدو مستعدة.. ترامب يتوقع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقدم إسرائيل على سحب قواتها من جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن المؤشرات التي لديه توحي بقرب اتخاذ هذه الخطوة.

وخلال حديثه للصحافيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في أنقرة، الأربعاء، قال ترمب إنه يعتقد أن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان، لافتًا إلى أنه يشعر بأن القيادة الإسرائيلية ترغب بالفعل في تنفيذ هذا الانسحاب.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تعيد فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية والسفن المرتبطة بها، معتبراً أن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران "انتهى" من وجهة نظره، ومحذراً من احتمال تنفيذ مزيد من الضربات.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، أن الولايات المتحدة قد ترفع الحصار أو تعيد فرضه، مشيراً إلى أن أي إجراءات من هذا النوع ستستهدف إيران فقط، مضيفاً أن طهران قد تحاول، في حال فرض حصار، استخدام الألغام البحرية "إذا تمكنت من ذلك".

ولوّح الرئيس الأمريكي بضرب البنية التحتية المدنية الإيرانية، قائلاً إنه إذا اضطرت الولايات المتحدة لذلك، فستدمر محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه الإيرانية، مشيراً إلى أن ضربات مساء أمس الثلاثاء شملت هجمات على جزيرة خارك، لكنها لم تشمل منشآتها النفطية.

كما هدد بالسيطرة على الجزيرة، قائلاً: "ربما نسيطر على جزيرة خارك. قد نسيطر عليها".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تستعد لشن ضربات ثانية ضد إيران بعد الهجمات الإيرانية على مواقع عسكرية أمريكية في الخليج.