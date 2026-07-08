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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التلفزيون الإيراني: مقتل 8 جنود من الجيش في هجمات أمريكية على مناطق بجنوب البلاد

إيران
إيران
محمود محسن

أعلن التلفزيون الإيراني، مقتل 8 جنود من الجيش في هجمات أمريكية على مناطق بجنوب البلاد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تعيد فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية والسفن المرتبطة بها، معتبراً أن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران "انتهى" من وجهة نظره، ومحذراً من احتمال تنفيذ مزيد من الضربات.

الولايات المتحدة قد ترفع الحصار 

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، أن الولايات المتحدة قد ترفع الحصار أو تعيد فرضه، مشيراً إلى أن أي إجراءات من هذا النوع ستستهدف إيران فقط، مضيفاً أن طهران قد تحاول، في حال فرض حصار، استخدام الألغام البحرية "إذا تمكنت من ذلك".

التلفزيون الإيراني الجيش هجمات أمريكية إيران طهران

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