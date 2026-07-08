قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
50 عاما على العلاقات الدبلوماسية.. تفاصيل لقاء عبد العاطي ووزير خارجية سيشل
ترامب: إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان.. وسنعتمد على سوريا في ملف حزب الله
تراجع الأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
خالد الدرندلي: ترتيبات خاصة لاستقبال بعثة منتخب مصر بعد العودة من كأس العالم 2026
وزير خارجية ألمانيا: على إيران أن تدرك ضرورة إجراء مفاوضات جادة
هل يمكن تشغيل محل مرخص دون إخطار الضرائب؟.. القانون يجيب
ضحية جديدة في المونديال.. منتخب البرتغال يعلن رحيل مدربه
النائب محمد أبو العينين يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد وداع المونديال: شرفتوا الكرة المصرية والعربية
تعهدتا بتطويرها.. كندا وبريطانيا تعلنان تكامل مبادرات التمويل الدفاعي
الجيش السوداني: حررنا مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق.. وكبدنا الدعم السريع الخسائر
ليكيب الفرنسية: فيفا يراجع قرارات حكم مباراة مصر والأرجنتين
تشريعية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يلوّح بإعادة فرض حصار بحري على إيران ويهدد بضرب بنيتها التحتية والسيطرة على جزيرة خارك

ترامب
ترامب
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تعيد فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية والسفن المرتبطة بها، معتبراً أن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران "انتهى" من وجهة نظره، ومحذراً من احتمال تنفيذ مزيد من الضربات.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، أن الولايات المتحدة قد ترفع الحصار أو تعيد فرضه، مشيراً إلى أن أي إجراءات من هذا النوع ستستهدف إيران فقط، مضيفاً أن طهران قد تحاول، في حال فرض حصار، استخدام الألغام البحرية "إذا تمكنت من ذلك".

ولوّح الرئيس الأمريكي بضرب البنية التحتية المدنية الإيرانية، قائلاً إنه إذا اضطرت الولايات المتحدة لذلك، فستدمر محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه الإيرانية، مشيراً إلى أن ضربات مساء أمس الثلاثاء شملت هجمات على جزيرة خارك، لكنها لم تشمل منشآتها النفطية.

كما هدد بالسيطرة على الجزيرة، قائلاً: "ربما نسيطر على جزيرة خارك. قد نسيطر عليها".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تستعد لشن ضربات ثانية ضد إيران بعد الهجمات الإيرانية على مواقع عسكرية أمريكية في الخليج.

وفي الشأن النووي، قال ترامب إن إيران وافقت خلال المفاوضات على عدم تطوير أسلحة نووية، لكنها صرحت لاحقاً في العلن بأنها لم تناقش هذا الملف، متهماً طهران بـ"الكذب".

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت ترغب في منح إيران وقتاً لإقامة مراسم دفن المرشد الإيراني، ولم تكن تخطط لمهاجمتها في ذلك الوقت، مشيراً إلى أن الرد الإيراني تمثل في مهاجمة سفينتين.

وأكد ترامب أن إيران "تنتهك الاتفاق يومياً"، مشدداً على أنه "لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي"، ومضيفاً أن واشنطن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يهدف إلى نزع السلاح النووي.

ووصف الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران بأنه "من أسوأ المآسي"، وقال إنه ساهم في تمكين طهران من تطوير قدراتها النووية، كما انتقد قرار أوباما تقديم 1.7 مليار دولار نقداً لإيران.

واتهم ترامب النظام الإيراني بقتل أمريكيين وأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وإيرانيين على مدى 47 عاماً، قائلاً إن الإدارات الأمريكية السابقة لم تتخذ إجراءات كافية تجاهه.

ترامب الولايات المتحدة الموانئ الإيرانية إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

ترشيحاتنا

برنامج سعد مولعها نار

سعد الصغير يستضيف المطرب محمود سمارة في سعد مولعها نار.. اليوم

فتحي عبد الوهاب

فتحي عبد الوهاب ينتقد الفيفا بعد خروج مصر من كأس العالم

كندة علوش

كندة علوش في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

بالصور

دعوى ضد جنرال موتورز.. شاحنات سيلفرادو وسيرا متهمة بإغراق الركاب

شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر هذه العادات داخل مطبخك

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

فيديو

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

قرار مفاجئ من الفيفا

قرار تاريخي من فيفا يشعل الجدل.. بالوجون يلعب رغم البطاقة الحمراء

غضب الشمس

غضب الشمس يقترب.. عاصفة حارة قوية قد تضرب الأرض خلال 48 ساعة

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد وداع المونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد