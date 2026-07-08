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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
محمد إبراهيم

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الفعاليات بكلمة الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوي أكد خلالها حرص رجال الدفاع الجوي على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف ، مشيرا إلى ما تمتلكه قوات الدفاع الجوى من قدرات تكنولوجية حديثة تمكنها من حماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للرماية التصدى لهجمات جوية معادية بإستخدام الأنظمة الصاروخية متعددة المدايات والتى تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية وبما يمثل ترجمة دقيقة لواقع العقيدة العسكرية الحديثة فى مجال الدفاع الجوي والتى تدار معظم عملياتها العسكرية بالضربات الصاروخية والجوية ليلا لتحقيق عنصر المفاجأة وإرباك أنظمة الدفاع الجوي.

وقد شهدت المراحل السابقة للرماية تنفيذ تحركات للقوات والمعدات بمختلف تخصصاتها ليلا ونهارا للوصول للمناطق المخططة، كذلك الإجراءات التى تحقق تنفيذ الرماية فى كافة الظروف الواقعية.

وفى نهاية المرحلة نقل الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهود التى يبذلها مقاتلوا قوات الدفاع الجوي لحماية سماء مصر على مدار الساعة، مشيدا بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العناصر المشاركة فى الرماية  فى آداء مهامهم بأقصى درجات الإحترافية.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر لقوات الدفاع الجوي وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها فى ظل التطور المستمر لنظم القتال.

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة التحية لرجال الدفاع الجوي المرابطين فى مواقعهم يواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون الجهد والعرق لحماية سماء مصر ومجالها الجوى.

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قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

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شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020

فيديو

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

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