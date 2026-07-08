الزراعة.. برنامج مكثف لمسؤولي كارت الفلاح لتذليل العقبات ودعم المزارعين

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجاً تدريبياً مكثفاً، تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، بالارتقاء بالأداء البشري وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الفلاح المصري في التعامل مع منظومة "الكارت الذكي"، بما يضمن حوكمة المنظومة ووصول الدعم كاملاً لمستحقيه بحسم وكفاءة.

ومن جهته أوضح اللواء الدكتور أيمن مطر، مساعد وزير الزراعة للتدريب والمشرف على الإدارة المركزية للتدريب، أن البرنامج جاء بناءً على تكليف مباشر من وزير الزراعة، لصياغة حزمة تدريبية ذات أثر ميداني ملموس ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمزارعين.

مشاركة متميزة ونوعية من نخبة من الخبراء المتخصصين

وتابع، أن البرنامج الذي تم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية للتدريب، استهدف تأهيل وبناء قدرات 80 متدرباً من مديري ومهندسي الإرشاد الزراعي، ومسؤولي الجمعيات والإدارات الزراعية، ومسؤولي الكارت الذكي الممثلين لجميع محافظات الجمهورية، حيث شهد البرنامج التدريبي مشاركة متميزة ونوعية من نخبة من الخبراء المتخصصين من شركة "إي فاينانس" (eFinance)، الذين تولوا إلقاء المحاضرات ونقل الخبرات التطبيقية اللازمة للتعامل مع منظومة الحيازة الإلكترونية، وآليات التحصيل الرقمي، والربط الإلكتروني لصرف الأسمدة؛ وذلك بهدف تلافي الأخطاء الشائعة، تبسيط الإجراءات الورقية، وتمكين الكوادر البشرية من إدارة المنظومة بأعلى مستويات الدقة والشفافية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحديث القطاع الزراعي.