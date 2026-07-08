الفرق الطبية بمستشفى بلبيس تنجح في إنقاذ حياة أربعة أشخاص تعرضوا للدغات ثعابين

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية بمستشفى بلبيس المركزي نجحت في إنقاذ حياة أربعة أشخاص تعرضوا للدغات ثعابين في خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث لم تحتج ثلاث حالات منهم إلى أخذ المصل لعدم وجود أي أعراض، بل تم قياس العلامات الحيوية، وعمل التحاليل اللازمة، ووضع الحالات تحت الملاحظة لمدة ٢٤ ساعة في القسم الداخلي، مع صرف العلاج التحفظي اللازم، وتم خروج الحالات بحالة ممتازة وبعد التأكد من السلامة التامة بينما احتاجت حالة واحدة إلى أخذ المصل والحجز بالعناية المركزة، وذلك بعد وجود تأثر في العلامات الحيوية، وعمل التحاليل اللازمة والتي أسفرت عن وجود أعراض تسمم، وبناءً عليه تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وتم إعطاء المصل طبقًا للبروتوكول وبناءً على حدة الأعراض ودرجة التاثر وتم إيداع الحالة بالعناية المركزة لاستكمال الجرعات والعلاج، والوضع تحت الملاحظة والتأكد من تمام التعافي، وقد تم بالفعل خروج الحالة بالأمس بحالة صحية جيدة بعد تمام الشفاء.

وأضاف الدكتور عبدالرحمن الوليلي مسئول الإعلام بالمستشفى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتحت بضرورة وأهمية سرعة التدخل واتخاذ القرار المناسب للحالات الطارئة، ورفع حالة الاستعداد حفاظًا على حياتهم وصحتهم وسلامتهم، وتحت إشراف الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى.

وأشار الي أن حالات التعرض للدغ الثعبان تنقسم من حيث حدة الإصابة والأعراض إلى أربع درجات، عادية وبسيطة ومتوسطة وحادة، وذلك طبقًا للعلامات الحيوية والفحوصات والتحاليل، وبناءً عليه يتم تحديد أخذ المصل من عدمه، وعدد الجرعات المطلوبة، وعدد ساعات الوضع تحت الملاحظة، بالإضافة إلى الحجز بالعناية المركزة من عدمه، ومؤكدًا على توافر مصل الثعبان بالمستشفى وجميع مستشفيات صحة الشرقية على مدار الـ ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، لذا نهيب بالمواطنين توخي الحذر حفاظًا على سلامتهم، وفي الوقت ذاته التزام الهدوء وعدم ترويج ونشر الإشاعات غير الدقيقة والتي تؤدي إلى الذعر والخوف غير المبرر، مع أطيب التمنيات بدوام الصحة والعافية.