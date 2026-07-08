الشرقية.. قافلة علاجية للكشف وعلاج على 134 ألف مواطن مجانًا

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بالقرى والنجوع لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وخاصة بالمناطق النائية الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالدور الفعال لفرق القوافل الطبية والعلاجية، والمبادرات الرئاسية في الوصول إلى المواطنين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية بالقوافل العلاجية بتنفيذ (٨٦ ) قافلة طبية خلال الفترة من بداية يوليو ٢٠٢٥ حتى نهاية يونيو ٢٠٢٦، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم مدير القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، وضمت القوافل (١١) عيادة متنقلة شملت ١٠ تخصصات طبية، استفاد منها (١٣٤ ألف و٩٤٩) مواطن.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن القوافل الطبية شملت تخصصات (الباطنة والمسالك، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان)، بالإضافة إلى تخصيص (٢) عيادة لخدمة الأطفال لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية المناسبة لهم، والخدمات المكملة من (معامل وأشعة ورسم قلب)، فضلًا عن تنظيم ندوات توعوية وجلسات تثقيف صحي، وعيادة متخصصة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والأمراض المزمنة.

واضاف وكيل وزارة الصحة ان القوافل الطبية العلاجية بالمحافظة نجحت في الحفاظ على صدارة المركز الأول على مستوى الجمهورية خلال العام.