المحافظ: الرئيس السيسي وجه بتعزيز الحماية من السيول في جنوب سيناء

شارك اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة، واستعراض إمكانات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث. جاء ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

وخلال الفعاليات، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ جنوب سيناء بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لاستكمال وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، من خلال إنشاء السدود والمنشآت اللازمة، بما يعزز حماية المواطنين والمنشآت، ويدعم جهود الدولة في الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء أن التوجيهات الرئاسية تمثل دعمًا كبيرًا لجهود المحافظة في تطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ التكليفات الرئاسية وفق أعلى معايير الكفاءة والجاهزية، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزيز قدرة المحافظة على مواجهة المخاطر والأزمات.