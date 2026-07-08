الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين جامعة الدول العربية من زيارة فلسطين

صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن السلطات الفلسطينية أبلغت الأمانة العامة برفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لزيارة كان نبيل فهمي الأمين العام للجامعة يعتزم القيام بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الأربعاء، لدعم صمود الشعب الفلسطيني والالتقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) في رام الله.

وذكر المتحدث الرسمي أن الأمين العام نبيل فهمي اختار أن تكون زيارة السلطة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وجهته الخارجية الأولى، بالنظر لمركزية القضية الفلسطينية، مؤكداً أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي.

إسرائيل تمنع فهمي من زيارة فلسطين

وأضاف المتحدث أن الفلسطينيين يعانون حصاراً داخل بلداتهم ومدنهم، فهم محاطون بالمستوطنات التي تزداد توغلاً وبالطرق التي يستخدمها المستوطنون حصراً، ومعرضون في أي وقت لوحشية وإرهاب المستوطنين الموتورين الذين يتمتعون بحماية دولة الاحتلال، بل وتشجيعها في أحيان كثيرة.

وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة محاسبة إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها المرتكبة بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الدفاع عن حل الدولتين يقتضي تحركات فعلية ومتواصلة من كافة الدول الداعمة للسلام العادل من أجل فضح ممارسات الاحتلال وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه قمعاً غير مسبوق، وعنفاً يزداد انفلاتاً وتوحشاً.