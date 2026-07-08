قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى
فى إيطاليا.. عمر مرموش يحدد موعد زفافه بعد الخروج من المونديال
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
وزير الحرب الأمريكي يلغي استقبال نتنياهو بسبب طائرات إف 35 وتركيا
قرب حدود إثيوبيا،. الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك
إلحق اشتري الشبكة قبل ما الذهب يغلى.. الشعبة تعلن مفاجأة
"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟
هنا مصر.. عائلة أردنية تدعم المنتخب بالأغاني بعد وداع كأس العالم
يحدث في إيران .. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك
غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون
رغم العاصفة الأوروبية وأزمة بالوجون.. كيف أحكم إنفانتينو قبضته على فيفا واقترب من ولاية رابعة؟
غسيل أموال واحتيال .. فضيحة كروية تطارد رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعادة البطاقة التموينية للعمل.. الوزارة تزف أخبارا سارة لهذه الفئات

البطاقة التموينية
البطاقة التموينية
البهى عمرو

شهدت الفترة الأخيرة خروج عدد من المواطنين من منظومة الدعم التمويني، والجميع يسأل عن إجراءات التظلم، وما هي الفئات التي لا تستحق الدعم التمويني.

وأكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن إيقاف البطاقات التموينية يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن عملية تنقية وتحديث قواعد البيانات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية.

تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم

التموين
التموين 


وأوضح شتا أن وزارة التموين تعمل على تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بهدف التأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مؤكدًا أن الأسر الأكثر احتياجًا لن تتأثر بهذه الإجراءات.

فتح باب التظلمات

الخبز
التموين 

وأشار إلى أن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو، حيث يمكن للمواطن الذي تم إيقاف بطاقته التموينية تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، واستكمال بيانات الدخل والملكية والحيازة، ثم استكمال إجراءات التظلم.

إعادة البطاقة التموينية للعمل

التموين
التموين 


وأضاف مساعد وزير التموين أن مديريات التموين تتولى فحص جميع التظلمات المقدمة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، يتم إعادة البطاقة التموينية للعمل مرة أخرى اعتبارًا من الشهر التالي.

محددات العدالة الاجتماعية

 

وأكد شتا أن محددات العدالة الاجتماعية تشمل عددًا من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، من بينها امتلاك أكثر من سيارة، أو امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن في الكمبوندات، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية.

وكشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن رئيس مجلس الوزراء أعلن، خلال مؤتمر صحفي، أن العام المالي 2026-2027 سوف يشهد تطبيق المنظومة الجديدة، وبالاتفاق مع وزارة التموين تم الاتفاق على دراسة جميع الآراء والمقترحات وشواغل الرأي العام، وطرح الأمر للحوار المجتمعي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة المساحة الأكبر للرأي العام لمراجعة القضايا الأكثر جماهيرية، مثل الدعم النقدي والعيني.

وتابع أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "جارٍ وضع الآليات التنفيذية لضمان سلامة التنفيذ، ومراجعة الأرقام بدقة، وتنقية قواعد البيانات."

وحول موعد التنفيذ، قال: “أمامنا عام مالي كامل، وقد يكون التطبيق في الربع الأول أو الثاني، وهذا محل دراسة، وسوف يُعلن في مؤتمر صحفي عن توقيت التطبيق، وآلية التنفيذ، وقيم الدعم لكل مواطن مستحق على البطاقة.”

وزارة التموين البطاقة التموينية الدعم التمويني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

ترشيحاتنا

د. سحر السنباطي خلال زيارتها أسبانيا

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة: مصر تمتلك منظومة وطنية متكاملة لحماية الأطفال.. ونتطلع للاستفادة من التجربة الإسبانية

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد ندوة "طفولة آمنة في وطن آمن" بأكاديمية الشرطة

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد ندوة "طفولة آمنة في وطن آمن" بأكاديمية الشرطة

منظومة وطنية حديثة للإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات

منال عوض: منظومة متكاملة للمخلفات الدوائية ودعم التحول إلى الاقتصاد الدائري

بالصور

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر هذه العادات داخل مطبخك

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد