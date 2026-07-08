قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟
هنا مصر.. عائلة أردنية تدعم المنتخب بالأغاني بعد وداع كأس العالم
يحدث في إيران .. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك
غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون
رغم العاصفة الأوروبية وأزمة بالوجون.. كيف أحكم إنفانتينو قبضته على فيفا واقترب من ولاية رابعة؟
غسيل أموال واحتيال .. فضيحة كروية تطارد رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني
أيمن الضبع: حوادث الطرق وباء عالمي.. ويجب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لسلامة الطرق
عرض زواج تونسي لـ شوبير.. حراس المنتخبات في مرمى المعجبات بكأس العالم
الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين جامعة الدول العربية من زيارة فلسطين
كم هي قاسية كرة القدم.. الدقائق الأخيرة معضلة إفريقيا في المونديال
وزير الكهرباء: رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال عامين
تفاصيل وفاة مشجع داخل مقهى بالإسكندرية أثناء مباراة مصر والأرجنتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون

العمرة
العمرة
معتز الخصوصي

حدد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.

نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة رحلات عمرة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص الشركة السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصرع مجهول وإصابة آخرين في انقلاب دراجة نارية بطريق أبو نبهان بالدقهلية

نقل المصابين للمستشفى

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على كوبري النيل بالمنيا

سارة خليفة

وصول سارة خليفة لمحكمة التجمع لنظر قضية تصنيع المخدرات

بالصور

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر هذه العادات داخل مطبخك

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد