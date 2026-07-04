خريطة أسعار وبرامج العمرة 2026.. دليل شامل للراغبين في زيارة بيت الله الحرام

مع اقتراب انطلاق موسم العمرة لعام 2026، تتجه أنظار وقلوب الآلاف نحو بيت الله الحرام، وسط ترقب واسع لأسعار البرامج وخيارات الحجز المتاحة هذا العام، حيث تتنوع العروض المطروحة بين رحلات اقتصادية تناسب الباحثين عن التكلفة المناسبة، وباقات فاخرة تضمن أعلى مستويات الراحة والرفاهية؛ وذلك لتلبية مختلف الاحتياجات والميزانيات، في ظل هذا التنافس، يسعى المعتمرون لاقتناص أفضل الفرص لتأمين رحلة إيمانية مريحة ومخطط لها بدقة تامة.

تنوع وتنافس لتلبية كل الميزانيات

تأتي ميزة موسم عمرة 2026 في التنافسية العالية بين الشركات لتقديم تسهيلات وخدمات نوعية، حيث تتحكم عدة عوامل في تحديد تكلفة الرحلة، أبرزها: توقيت الحجز، نوع وسيلة السفر (طيران أو بري)، ومستوى الفنادق ومسافتها من الحرمين الشريفين.

وتنقسم البرامج المطروحة في السوق حالياً إلى 3 مستويات رئيسية:

ـ البرامج الاقتصادية (الطيران والبري):

هي الخيار الأكثر طلباً وتناسب الشريحة الأكبر من المواطنين، وتركز هذه البرامج على توفير فنادق مريحة وبأسعار مناسبة في مناطق حيوية، مع تأمين وسائل نقل جماعي حديثة للمشاعر المقدسة.

ـ البرامج المتوسطة (المميزة):

توازن هذه الباقات بين السعر العادل والخدمات الإضافية، حيث تشمل فنادق بـ 4 نجوم، وتكون قريبة نسبيًا من الحرم، مع توفير خطوط طيران مباشرة.

ـ البرامج الفاخرة (VIP):

تستهدف الباحثين عن أعلى درجات الراحة والرفاهية، وتتضمن الإقامة في فنادق الـ 5 نجوم المطلة مباشرة على الحرم المكي والمسجد النبوي، إضافة إلى تقديم خدمات التنقل بسيارات خاصة، وتوفير رعاية استثنائية طوال فترة الرحلة.

أسعار العمرة بالموسم الجديد

- تبدأ أسعار العمرة الاقتصادية 2026 شاملة أسعار تذاكر الطيران من 32 ألف جنيه.

- أسعار العمرة الـ 4 نجوم تبدأ من 40 ألف جنيه.

- أسعار العمرة الـ 5 نجوم تبدأ من 50 ألف جنيه.

- البرامج تختلف باختلاف السكن ونوع الطيران وتفاصيل وعدد أيام الإقامة.

برامج العمرة بالموسم الجديد

تبدأ أسعار برامج العمرة بالموسم الجديد، من 20 ألف جنيه، وهم كالآتي:

- يتراوح سعر برنامج عمرة الـ 5 أيام من 20 إلى 26 ألف جنيه.

- يتراوح سعر برنامج عمرة الـ 7 أيام من 30 إلى 40 ألف جنيه.

- يتراوح سعر برنامج عمرة الـ 10 أيام من 44 إلى 65 ألف جنيه.

- يتراوح سعر برنامج عمرة الـ 15 يوم من 33 إلى 45 ألف جنيه.

أهم العوامل المؤثرة على أسعار العمرة

ـ توقيت السفر.

ـ مستوى الفندق.

ـ قربه من الحرم.

ـ تكاليف النقل والإقامة.

ـ حجم الإقبال خلال أيام الذروة.

المستندات المطلوبة للعمرة

ـ جواز سفر ساري 6 أشهر.

ـ صورتان شخصيتان.

ـ شهادة تطعيم معتمدة.

ـ تصريح سفر حسب العمر والحالة الوظيفية.