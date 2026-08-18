بإطلالة صيفية جريئة.. منة عرفة تخطف الأنظار على البحر في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة منة عرفة الأنظار بأحدث ظهور لها خلال استمتاعها بأجواء البحر، حيث شاركت صورًا لها أثناء رحلة بحرية، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية لافتة جمعت بين البساطة والأنوثة.

تفاصيل إطلالة منة عرفة

وظهرت منة عرفة في الصور مرتدية فستانًا أبيض طويلًا من خامة الكروشيه، تميز بتصميم بسيط وأنيق مع تفاصيل على هيئة ورود بارزة باللون الأبيض موزعة على الفستان، ما منح إطلالتها طابعًا صيفيًا مميزًا.

واعتمدت منة عرفة في إطلالتها على فستان أبيض طويل بقصة تبرز رشاقتها، مع تصميم مكشوف عند منطقة الكتفين والصدر، ونسقت معه عقدًا ملونًا من الخرز، أضفى لمسة شبابية وحيوية على إطلالتها.

كما اختارت الفنانة ترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، بينما ظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي قفازات بيضاء خلال مشاركتها في رحلة صيد بالبحر.

منة عرفة

وظهرت منة عرفة في أجواء بحرية هادئة وقت غروب الشمس، والتقطت عددًا من الصور داخل القارب، ما أضفى على إطلالتها أجواء صيفية مميزة.

منة عرفة

منة عرفة تستمتع بأجواء البحر

وكشفت الصور عن استمتاع منة عرفة بوقتها على البحر، حيث ظهرت وهي تحمل سمكتين خلال رحلة الصيد، وشاركت متابعيها لقطات من تجربتها البحرية، مع الإشارة إلى حسابات مرتبطة برحلتها في جزر المالديف.

وتفاعل جمهور منة عرفة مع أحدث ظهور لها، خاصة مع اختيارها الإطلالة البيضاء التي جاءت مناسبة لأجواء الصيف والبحر، لتتصدر صورها اهتمام متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.