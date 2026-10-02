متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة: عجز كبير بالمستلزمات الطبية.. وعيادات متنقلة لدعم المستشفيات

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة قطاع غزة، أن القطاع الصحي في غزة يواجه نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية لتوفير الاحتياجات العاجلة ومساندة المستشفيات والجهات الصحية الفلسطينية.

مساندة وزارة الصحة الفلسطينية

وقال منصور إن اللجنة المصرية واصلت تقديم الدعم الطبي للقطاع، من خلال تجهيز عيادات طبية متنقلة وتوفير مستلزمات عاجلة للمستشفيات، إلى جانب مساندة وزارة الصحة الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الصحية ونقص الإمكانات الطبية.

وخلال مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أوضح منصور أن مستلزمات طبية دخلت إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري، قبل أن تتولى اللجنة المصرية تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، بما يساهم في وصول الدعم إلى الجهات الصحية التي تحتاج إليه.

عيادات طبية داخل المخيمات المصرية

وأشار المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة إلى أن اللجنة أنشأت عيادات طبية داخل المخيمات المصرية في القطاع، بهدف تقديم الخدمات الطبية لسكان المخيمات وغيرهم من الأهالي المحتاجين للرعاية.

وأوضح أن العيادات المتنقلة تأتي في إطار الاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة، خاصة مع تقليص الخدمات التي تستطيع المستشفيات تقديمها، مؤكدًا أن اللجنة قدمت مساعدات طبية عاجلة إلى عدد من المستشفيات في غزة.

دعم عاجل لمجمع الشفاء وأقسام متخصصة

وكشف منصور عن بدء اللجنة تقديم دعم سريع لمجمع الشفاء الطبي، الذي وصفه بأنه أكبر مجمع طبي على مستوى فلسطين، موضحًا أن وفد اللجنة زار عددًا من الأقسام الطبية للوقوف على احتياجاتها.

وأشار إلى أن الزيارات شملت أقسام الثلاسيميا وغسيل الكلى والأورام، وهي أقسام تتطلب احتياجات طبية مستمرة ورعاية متخصصة، مؤكدًا استمرار اللجنة في تقديم ما يتوافر لديها من مستلزمات لدعم المرضى والقطاع الصحي.

وشدد منصور على أن اللجنة المصرية تواصل جهودها في المجال الطبي إلى جانب المساعدات الإنسانية الأخرى، من خلال العيادات المتنقلة والدعم المباشر للمستشفيات والمخيمات، في محاولة لتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة لأهالي قطاع غزة.