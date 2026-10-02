الفريق الشاذلي اشترط توقيع السادات.. سمير فرج يكشف تفاصيل التوجيه الاستراتيجي لحرب أكتوبر

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، تفاصيل من الساعات الأولى لحرب أكتوبر، موضحًا أن الرئيس الراحل أنور السادات طلب الاطلاع على التوجيه الاستراتيجي يوم 6 أكتوبر، والذي أعدته هيئة العمليات استعدادًا لبدء المعركة.

وأوضح سمير فرج، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع عبر قناة «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن الفريق سعد الدين الشاذلي شدد على ضرورة توقيع الرئيس السادات على التوجيه الاستراتيجي، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى تحصل القوات المسلحة على التكليف الرسمي بالتحرك وبدء تنفيذ المهمة.

وأشار إلى أن البيانات العسكرية الصادرة خلال حرب أكتوبر اتسمت بالدقة، مقارنة بما حدث خلال حرب 1967، لافتًا إلى أن القيادة العسكرية حرصت على الحفاظ على سرية خطة الهجوم وعدم كشف نية القوات المسلحة قبل بدء العمليات.

وأضاف أن هذا الحرص على السرية شمل أيضًا المحررين العسكريين، الذين لم يُسمح لهم بالظهور أو متابعة الأحداث من مواقع العمليات إلا بعد مرور 3 أيام على بدء الحرب، في إطار إجراءات الخداع والتمويه التي سبقت المعركة.