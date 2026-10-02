عمرو صلاح: جماهير الأهلي والزمالك أبهرت العالم في بطولة اليد

تحدث عمرو صلاح، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد، عن النجاح الذي حققته النسخة الثالثة من البطولة، مؤكدًا أن الخبرات المتراكمة خلال تنظيم النسختين الأولى والثانية ساهمت بشكل كبير في خروج البطولة بهذا الشكل.

وقال عمرو صلاح في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، المذاع على قناة DMC "أحمد هشام السيد من عائلة رياضية ووالده كان حارس منتخب مصر في كرة اليد".

وتابع: "تمكنا من تكوين مجموعة من الخبرات المتراكمة، ونظمنا البطولة بشكل جيد كشركة متحدة للرياضة المسؤولة عن رعاية الاتحاد المصري لكرة اليد".

وأكمل: "الفترة اللي فاتت نظمنا كأس العالم للأندية النسخة الأولى والثانية وحصلنا على خبرات كويسة ومعرفة الاستقبال وطلبات الأندية وطلبات الاتحاد وكل حاجة".

وأضاف: "الخبرات دي ساعدتنا إن النسخة الثالثة طلعت بالشكل ده والحمد لله مفيش شكاوي خالص، والنسخة كانت ناجحة وما ساهم في نجاحها أكتر كان أخر يوم بتواجد الأهلي والزمالك، وكمان الفاينال ان فيه 5 لاعيبه مصريين في الفريقين، وكان يوم لطيف جدا، وأنا أهنئ الأهلي ومجلس إدارته طبعا على الإنجاز والفوز والجمهور طبعا جعل الصورة أجمل".

وقال: "أشكر جماهير الأهلي والزمالك على المنظر الرائع وإبهار العالم، وسنستضيف 5 فرق قوية لإعداد منتخب مصر قبل بطولة العالم".