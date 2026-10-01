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محافظ المنيا : ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء للحفاظ على مقدرات البلد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا : ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء للحفاظ على مقدرات البلد

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن روح أكتوبر المجيدة، بما جسدته من تلاحم ووعي وإرادة وطنية، تمثل درسًا متجددًا في أهمية الحفاظ على الدولة والدفاع عن مقدراتها، واستثمار هذه الروح في مواجهة محاولات التضليل والتشكيك وإثارة الإحباط، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع، مسؤولين ومواطنين، مزيدًا من الوعي والالتفاف حول مؤسسات الدولة، والعمل الجاد من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه المحافظ مديريات الأوقاف، والأزهر الشريف، والكنيسة، والشباب والرياضة، والثقافة، وجامعات المنيا الحكومية و الأهلية والخاصة، والتربية والتعليم، بتكثيف البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية التي تعزز قيم الوطنية والانتماء، وترسخ الوعي بأهمية الحفاظ على مقدرات الوطن ومؤسساته، وصون مقدساته، وتعزيز التماسك المجتمعي والجبهة الداخلية، بما يسهم في بناء وعي حقيقي لدى النشء والشباب.

وفي هذا السياق، ألقى الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، خطبة من مسجد قرية الريرمون بمركز ملوي، تناولت حفظ الأوطان ومكانة مصر في القرآن والسنة، مؤكدًا أن استقرار الوطن مسؤولية مشتركة، وأن الحفاظ على مقدراته ومؤسساته يتطلب وعيًا حقيقيًا وتكاتفًا بين جميع أبنائه، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية تجاه الوطن.
 

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