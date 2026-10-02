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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء إصلاح عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي بشارع المركز في سمالوط بالمنيا

بدء أعمال الإصلاح
بدء أعمال الإصلاح
ايمن رياض

تابع عويس الغرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا  أعمال اصلاح عطل مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي بقطر 6 بوصة، والواقع بشارع المركز بنطاق حي جنوب المدينة ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الوزير عماد كدواني محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة للمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة ، فقد تم التنسيق بين رئاسة حي جنوب، وفريق الصيانة الفنية التابع لفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسمالوط، والدفع بالمعدات اللازمة وسيارات شفط المياه فور رصد الشكوى لضمان عدم تأثر الحركة المرورية بالشارع.

وأكد رئيس مركز سمالوط على ضرورة تكثيف وبذل أقصى الجهود لسرعة الانتهاء من أعمال اللحام والإصلاح للخط الناقل، وضمان عودة ضخ مياه الشرب بانتظام وبجودتها الطبيعية للأهالي والمناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من الأعمال

وشدد على أهمية التنسيق الدائم بين الوحدة المحلية والجهات الخدمية لتوفير سبل الراحة للمواطنين بقرى المركز 
 

المنيا محافظ المنيا سمالوط مياة الشرب

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