قمة الكرة المصرية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

يستعد قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك لخوض عدد من المواجهات خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يبدأ الفريقان مشوارهما في كأس عاصمة مصر، قبل أن يلتقيا في قمة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبترول أسيوط

يستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة بترول أسيوط يوم 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة إلى جانب بترول أسيوط والجونة وإنبي والشرقية والمقاولون العرب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه الأنظار بعدها إلى استاد القاهرة، حيث يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة القمة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة نخبة من نجوم ومحللي الكرة المصرية.

الأهلي يستعد للكونفدرالية

وعلى جانب آخر، أنهى النادي الأهلي ترتيبات سفر بعثة الفريق إلى أوغندا، استعدادًا لمواجهة كيتارا في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى أوغندا مساء 13 أكتوبر، على أن تقام مباراة الذهاب أمام كيتارا يوم 17 أكتوبر، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 أكتوبر.

ويستعد الأهلي لخوض سلسلة من المباريات خلال شهر أكتوبر، تبدأ بمواجهة بترول أسيوط، ثم القمة أمام الزمالك، قبل التحول إلى المنافسات الأفريقية بمواجهة كيتارا.