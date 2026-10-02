«كانوا عايزين يحبسوني».. مشيرة خطاب تكشف تفاصيل معركتها ضد ختان الإناث

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، إن قضية ختان الإناث من القضايا المهمة التي تصدت لها مصر.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، خلال حوارها على قناة «العربية»، أن ختان الإناث جريمة، وأنه تم تغليظ العقوبة، لكن بعد تولي الإخوان الحكم، كانوا يشجعون الختان.

وتابعت أن الإخوان كانوا عايزين يحبسوني، وحوّلوا ختان الإناث إلى قضية دينية، واتهموني بتنفيذ أجندة أجنبية، لكننا نجحنا في مناهضة ختان الإناث؛ لأنها كانت عادة وحشية، وأن الدراسات أثبتت أن البنت تعاني قبل وبعد الزواج، وأن زوجها أيضًا يعاني.