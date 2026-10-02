مشادة مرورية تنتهي بدهس دراجة نارية على يد موظف بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى قائد دراجة نارية من قائد سيارة ملاكي، على خلفية نشوب مشادة كلامية بينهما، واتهامه بالاصطدام به، إلى جانب ادعائه أن قائد السيارة زعم كونه ضابط شرطة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهته، أقر بأنه بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، وأثناء قيادته سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة قصر النيل، فوجئ بقائد دراجة نارية يحاول تجاوزه وكاد أن يصطدم بالسيارة.

وأضاف المتهم أنه عقب قيامه بمعاتبة قائد الدراجة النارية، أقدم الأخير على تصوير مقطع الفيديو المتداول، الأمر الذي أثار غضبه، فقام بالاصطدام بالدراجة النارية، وفقًا لما ظهر بمقطع الفيديو.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.