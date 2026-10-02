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الرئيس السيسي يفتتح غدًا منتدى العلمين أفريقيا للأعمال ويترأس قمة «أودا – نيباد»
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العلمين الجديدة عاصمة القرار القاري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي في 3 قمم إفريقية رفيعة المستوى
الرئيس السيسي يفتتح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» بمدينة العلمين الجديدة.. غدا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العلمين الجديدة عاصمة القرار القاري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي في 3 قمم إفريقية رفيعة المستوى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كتب محمد عبد المنعم

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا بمدينة العلمين الجديدة، منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، الذي يشهد مشاركة واسعة من القادة والمسؤولين الأفارقة، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الأفريقية والدولية.

كما يترأس الرئيس أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد»، وذلك برئاسة مشتركة مع رئيس جمهورية أنجولا، رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات للوكالة، وبمشاركة رؤساء وممثلي الدول المؤسسة للوكالة، وهي مصر والجزائر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، فضلاً عن رئيس جمهورية بوروندي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمديرة التنفيذية لوكالة «أودا - نيباد».

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيشارك كذلك في أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، الذي تستضيفه مصر بمدينة العلمين الجديدة يوم الأحد الموافق ٤ أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، حيث من المقرر أن يلقي سيادته كلمتي الافتتاح والختام للاجتماع بصفتـه رئيس الدولة المضيفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن  الرئيس سيعقد على مدار اليومين عددًا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك ودفع جهود التنمية والتكامل القاري.

الرئيس السيسي مدينة العلمين منتدى «العلمين أفريقيا للأعمال»

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