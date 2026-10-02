قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطماطم بـ 15 ولا بـ 50 جنيهًا؟.. حقيقة ارتفاع الأسعار بسبب حشرة السوسة
الوزراء: المتحف المصري الكبير استقبل نحو 4 ملايين زائر منذ افتتاحه وحتى نهاية أغسطس
الوزراء: المتحف المصري الكبير يستقبل 4 ملايين زائر منذ افتتاحه وحتى نهاية أغسطس
في عيدها القومي.. وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يؤديان صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدي
تسريب خطة مرعبة.. ميرور: بوتين خطط لهجوم ضخم على 3 محطات نووية أوكرانية
الاتحاد الأوروبي يهدد أمريكا بسبب قرب حظر تصدير الديزل .. ماذا يحدث؟
شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
وزير الخارجية: مصر حريصة على تمكين الشباب الأفريقي وبناء قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي
تراجع رئيس الأوبرا عن استقالته.. مهرجان الموسيقى العربية الـ34 في موعده
اليابان تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا
وزير التخطيط : اقتصاد أفريقيا يبلغ 3.6 تريليون دولار ونسعى لتعظيم حصتها في التجارة العالمية
وزير الزراعة يوجه قوافل غذائية مجانية.. وتحرك فني عاجل لـ 4 قرى بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
عزة عاطف

رصدت النسخة المحدثة من السيارة الخارقة لامبورجيني ريفويلتو أثناء اختبارها في لقطات مسربة جديدة، مظهرةً ملامح أكثر شراسة وهجومية تمهيدًا لإطلاقها كموديل لعام 2027. 

ويأتي هذا التحديث المنتصف للعمر بعد مرور نحو 4 سنوات على الكشف الأول عن السيارة، حيث استلهمت المصانع في سانت أجاتا الإيطالية خطوط التصميم الجديدة من طرازاتها المحدودة الأخيرة.

تصميم هجومي وخدع تمويهية ذكية

تظهر الصور المسربة للنموذج الأولي استخدام شركة لامبورجيني ملصقات تمويهية ذكية على الصدام الأمامي لإخفاء إضاءة LED المصممة على شكل حرف Y، مما يؤكد إعادة تصميم المصابيح الأمامية وتحديث نمط الإضاءة النهارية كليًا. 

وتستهدف هذه التعديلات تحسين تدفق الهواء وإعطاء السيارة طابعًا هجوميًا يتناسب مع هوية العلامة الإيطالية.

لامبورجيني ريفويلتو

تغييرات ديناميكية في الواجهة والمقاطع الجانبية

شهدت فتحة التهوية المركزية في الأمام توسيعًا ملحوظًا مع إلغاء الدعامة الوسطى، مما يمنح السيارة انطباعًا بأنها أكثر انخفاضًا وعرضًا على الطريق. 

أما من الجانب، فقد حصلت منافذ الهواء الرئيسية على شفرات عرضية جديدة، مع تعديل فتحات التهوية العلوية وإلغاء الدعامات الطائرة التي تميزت بها النسخة السابقة.

واجهة خلفية معاد تصميمها وموزع هواء جديد

تتجلى التغييرات الأكثر وضوحًا في الجزء الخلفي، حيث أعادت الشركة تصميم موزع الهواء (Diffuser) بالكامل عبر اعتماد 3 زعانف عمودية بارزة وتكبير الفتحات الموجودة أسفل المصابيح الخلفية. 

كما تم تحديث الجناح الخلفي النشط ليمتد لمسافة أطول فوق أنابيب العادم، مما يرفع من القوة الضاغطة للأسفل ويحسن الثبات أثناء السرعات العالية.

أداء المنظومة الهجينة وترقية القوة

تعتمد لامبورجيني ريفويلتو على منظومة هجينة تجمع بين محرك 12 اسطوانة V12 بسعة 6.5 لتر وثلاثة محركات كهربائية. وتولد المنظومة حاليًا قوة 1001 حصان، ومن المتوقع أن تنال النسخة المحدثة زيادة إضافية في القوة التقريبية لتسد الفجوة بين الطراز الأساسي وإصدار SV الذي يولد 1050 حصان، مما يمهد الطريق لإطلاق فئة SVJ لاحقًا.

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو لامبورجيني ريفويلتو 2027 سيارات هجينة V12 سيارات خارقة 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وأثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

محمد هاني

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

ترشيحاتنا

الفنانة نسمة محجوب

نسمة محجوب لـ صدى البلد: لا أمانع من دخول عالم التمثيل.. وأتمنى تجسيد السيرة الذاتية لوردة وماجدة الرومي| خاص.. فيديو

هيدي كرم

هيدي كرم تودع الصيف بإطلالة كاجوال

رضا الوكيل

رضا الوكيل يعلن تراجعه عن الاستقالة وإقامة مهرجان الموسيقى العربية في موعده

بالصور

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد