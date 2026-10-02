شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

رصدت النسخة المحدثة من السيارة الخارقة لامبورجيني ريفويلتو أثناء اختبارها في لقطات مسربة جديدة، مظهرةً ملامح أكثر شراسة وهجومية تمهيدًا لإطلاقها كموديل لعام 2027.

ويأتي هذا التحديث المنتصف للعمر بعد مرور نحو 4 سنوات على الكشف الأول عن السيارة، حيث استلهمت المصانع في سانت أجاتا الإيطالية خطوط التصميم الجديدة من طرازاتها المحدودة الأخيرة.

تصميم هجومي وخدع تمويهية ذكية

تظهر الصور المسربة للنموذج الأولي استخدام شركة لامبورجيني ملصقات تمويهية ذكية على الصدام الأمامي لإخفاء إضاءة LED المصممة على شكل حرف Y، مما يؤكد إعادة تصميم المصابيح الأمامية وتحديث نمط الإضاءة النهارية كليًا.

وتستهدف هذه التعديلات تحسين تدفق الهواء وإعطاء السيارة طابعًا هجوميًا يتناسب مع هوية العلامة الإيطالية.

لامبورجيني ريفويلتو

تغييرات ديناميكية في الواجهة والمقاطع الجانبية

شهدت فتحة التهوية المركزية في الأمام توسيعًا ملحوظًا مع إلغاء الدعامة الوسطى، مما يمنح السيارة انطباعًا بأنها أكثر انخفاضًا وعرضًا على الطريق.

أما من الجانب، فقد حصلت منافذ الهواء الرئيسية على شفرات عرضية جديدة، مع تعديل فتحات التهوية العلوية وإلغاء الدعامات الطائرة التي تميزت بها النسخة السابقة.

واجهة خلفية معاد تصميمها وموزع هواء جديد

تتجلى التغييرات الأكثر وضوحًا في الجزء الخلفي، حيث أعادت الشركة تصميم موزع الهواء (Diffuser) بالكامل عبر اعتماد 3 زعانف عمودية بارزة وتكبير الفتحات الموجودة أسفل المصابيح الخلفية.

كما تم تحديث الجناح الخلفي النشط ليمتد لمسافة أطول فوق أنابيب العادم، مما يرفع من القوة الضاغطة للأسفل ويحسن الثبات أثناء السرعات العالية.

أداء المنظومة الهجينة وترقية القوة

تعتمد لامبورجيني ريفويلتو على منظومة هجينة تجمع بين محرك 12 اسطوانة V12 بسعة 6.5 لتر وثلاثة محركات كهربائية. وتولد المنظومة حاليًا قوة 1001 حصان، ومن المتوقع أن تنال النسخة المحدثة زيادة إضافية في القوة التقريبية لتسد الفجوة بين الطراز الأساسي وإصدار SV الذي يولد 1050 حصان، مما يمهد الطريق لإطلاق فئة SVJ لاحقًا.