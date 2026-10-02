هوندا ترفع سعر باسبورت TrailSport 2027 بسبب ترقيات جديدة

بدأت سيارة هوندا باسبورت 2027 بالوصول رسميًا إلى صالات العرض، حيث حصلت طرازات TrailSport المخصصة للطرق الوعرة على تحديثات بارزة عززت من قدراتها الميدانية.

ولم تنتظر الشركة اليابانية الدورة التقليدية لتحديثات منتصف العمر لإدخال هذه التطويرات، في خطوة تأتي استجابة للإقبال الجماهيري الواسع على هذه الفئات.

مبيعات هوندا باسبورت TrailSport تتجاوز التوقعات

شكلت فئات TrailSport المجهزة للطرق الوعرة أكثر من 80% من إجمالي مبيعات طراز باسبورت بحلول منتصف عام 2026، مما دفع هوندا إلى التركيز على تطوير هذه النسخ بشكل سريع.

ورافقت هذه التحديثات الفنية زيادة في الأسعار مقارنة بالموديل السابق، حيث نالت فئات الطرق الوعرة النصيب الأكبر من الارتفاع السعري مقارنة بالفئة القياسية.

أسعار هوندا باسبورت 2027 وفئاتها المختلفة

يبدأ سعر هوندا باسبورت TrailSport لعام 2027 من 49,995 دولارًا (دون احتساب رسوم الشحن والتسليم)، بزيادة قدرها 1,345 دولارًا عن الموديل السابق.

وفي المقابل، شهدت فئة RTL الأساسية زيادة طفيفة بلغت 245 دولارًا فقط، ليرتفع سعرها إلى 45,195 دولارًا.

أما الفئة الأعلى تجهيزًا TrailSport Elite، فقد أصبح سعرها يبدأ من 53,695 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1,045 دولارًا مقارنة بإصدار عام 2026.

وتعكس هذه الزيادات التجهيزات الإضافية التي حظيت بها السيارات لتعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.