قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إصابته بزجاجة.. وفاة تلميذ ابتدائي داخل مستشفى بالعياط
السيولة المالية.. كلمة السر في حسم مصير فتوح و6 لاعبين في الزمالك
لم يكن بوسعي ترك الأخرين يموتون .. أول تصريحات من قائد طائرة فلاي دبي
حملة تصدرت تريند إنستجرام.. كيف تصنع الهوية البصرية مستقبل السياحة في مصر؟
نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا
النيران أمسكت به.. نهاية مأساوية لعامل داخل مصنع كيماويات بـ 6 أكتوبر
مصر تستضيف منتدى العلمين إفريقيا وقمة النيباد لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات
أمطار قادمة.. غطاء سحابي فوق مناطق بالصحراء الغربية وشمال الصعيد
سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث
استشهاد قيادي كبير بوزارة الداخلية اليمنية
تضبط 60 مقرا سنويا.. التعليم العالي تُحذر الطلاب من الكيانات الوهمية وتكشف طرق التأكد من المعتمد منها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هوندا ترفع سعر باسبورت TrailSport 2027 بسبب ترقيات جديدة

اسعار هوندا باسبورت
اسعار هوندا باسبورت
عزة عاطف

بدأت سيارة هوندا باسبورت 2027 بالوصول رسميًا إلى صالات العرض، حيث حصلت طرازات TrailSport المخصصة للطرق الوعرة على تحديثات بارزة عززت من قدراتها الميدانية. 

ولم تنتظر الشركة اليابانية الدورة التقليدية لتحديثات منتصف العمر لإدخال هذه التطويرات، في خطوة تأتي استجابة للإقبال الجماهيري الواسع على هذه الفئات.

مبيعات هوندا باسبورت TrailSport تتجاوز التوقعات

شكلت فئات TrailSport المجهزة للطرق الوعرة أكثر من 80% من إجمالي مبيعات طراز باسبورت بحلول منتصف عام 2026، مما دفع هوندا إلى التركيز على تطوير هذه النسخ بشكل سريع. 

ورافقت هذه التحديثات الفنية زيادة في الأسعار مقارنة بالموديل السابق، حيث نالت فئات الطرق الوعرة النصيب الأكبر من الارتفاع السعري مقارنة بالفئة القياسية.

أسعار هوندا باسبورت 2027 وفئاتها المختلفة

يبدأ سعر هوندا باسبورت TrailSport لعام 2027 من 49,995 دولارًا (دون احتساب رسوم الشحن والتسليم)، بزيادة قدرها 1,345 دولارًا عن الموديل السابق. 

وفي المقابل، شهدت فئة RTL الأساسية زيادة طفيفة بلغت 245 دولارًا فقط، ليرتفع سعرها إلى 45,195 دولارًا.

أما الفئة الأعلى تجهيزًا TrailSport Elite، فقد أصبح سعرها يبدأ من 53,695 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1,045 دولارًا مقارنة بإصدار عام 2026. 

وتعكس هذه الزيادات التجهيزات الإضافية التي حظيت بها السيارات لتعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

اسعار هوندا باسبورت سيارات هوندا 2027 مواصفات هوندا باسبورت Honda Passport TrailSport هوندا باسبورت 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

ارشيفية

أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد

مصر

مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه

حالة الطقس

«شبورة وأمطار ورياح خماسينية».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة 2 أكتوبر

ترشيحاتنا

تامر عبد المنعم

"غرام في الكرنك" يحقق إقبالاً جماهيرياً كبيراً على مسرح البالون بالعجوزة

طالع نازل

موعد طرح أولي حلقات طالع نازل لمنى زكي

المخرج محمد محمود

رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: زيادة الميزانية أصبحت ضرورة للاستمرار| خاص

بالصور

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد