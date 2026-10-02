محمد زيدان: صلاح وصل لمكان أبعد من أي لاعب ونتمنى له المزيد

كشف محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، حقيقة التصريحات المتداولة بشأن مقارنة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول، بينه وبين محمد صلاح، مؤكدًا أن كلوب لم يقل إن زيدان كان بإمكانه أن يصبح أفضل من قائد منتخب مصر.

وقال محمد زيدان إن ما يتم تداوله بشأن هذه المقارنة لا يتعدى كونه كلامًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لا يحب مثل هذه الأحاديث التي لا تستند إلى التصريحات الحقيقية.

وأضاف نجم منتخب مصر السابق أن محمد صلاح وصل إلى مكانة أبعد بكثير مما وصل إليه هو وغيره، مؤكدًا سعادته بما حققه قائد المنتخب الوطني، ومتمنيًا له مواصلة النجاح والوصول إلى مستويات أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح زيدان أن ما قاله يورجن كلوب، بحسب روايته، هو أنه لو امتلك العقلية الاحترافية والتركيز نفسيهما اللذين يتمتع بهما محمد صلاح، لكان بإمكانه الوصول إلى مكانة أعلى بكثير مما وصل إليها في مسيرته الكروية.

وشدد زيدان على أن حديث كلوب لم يتضمن مقارنة بين الإمكانات الفنية للاعبين، موضحًا أن محمد صلاح كان يركز بنسبة 100% على كرة القدم، بينما كانت هناك أمور أخرى تشتت تركيزه خلال مسيرته الاحترافية.

واختتم محمد زيدان تصريحاته بالتأكيد على تقديره لما حققه محمد صلاح في مشواره الكروي، مشيرًا إلى أن ما وصل إليه نجم ليفربول يعكس حجم نجاحه، معربًا عن تمنياته له بتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة.