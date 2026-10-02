العلاقة 100 فل و14.. شوبير يحسم الجدل حول أزمة محمد صلاح والتوأم

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الحوار الذي دار بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد صلاح عقب مباراة أنجولا، موضحًا حقيقة ما تردد عن وجود أزمة بين الطرفين.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حسام حسن تحدث مع محمد صلاح عقب المباراة، وقال له: «يا صلاح أنا حسيت إن الكورة مش ماشية معاك ومش مطاوعة، وإن الأفضل تخرج طالما الكورة مش ضاحكالك».

وأضاف شوبير أن محمد صلاح كان يشعر بالحزن والضيق بسبب خروجه من المباراة، خاصة أنه دائمًا ما يرغب في الاستمرار داخل الملعب، مؤكدًا أن الأمر لم يتطور إلى أي أزمة بين اللاعب والجهاز الفني.

وأوضح: «أكيد صلاح زعلان ومتضايق وبيحب يبقى موجود في الملعب، لكن هما سلموا وتمام وأوكيه وكل حاجة»، مشيرًا إلى أن صلاح لم يعلق على الواقعة، لأنه بمجرد سفره يبتعد عن متابعة ما يدور حوله.

وتابع شوبير: «إبراهيم حسن قالي إن العلاقة مع محمد صلاح 100 فل و14، مفيش مشكلة خالص، والقصة مع صلاح مية مية، وقالي بالحرف الواحد: يا بخت اللي عنده صلاح».

ويواصل منتخب مصر تحضيراته الفنية والبدنية استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا وديًا، مساء الأحد المقبل، ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لتجهيز اللاعبين والاستقرار على التشكيل الأمثل خلال الفترة المقبلة.

ويركز الجهاز الفني خلال التدريبات على معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والاطمئنان على جاهزية اللاعبين، بهدف تحقيق أكبر استفادة فنية من مواجهة جنوب أفريقيا.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي على استاد جوبا الوطني، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، فيما يحتل مالاوي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم أنجولا برصيد نقطة واحدة، وجنوب السودان دون نقاط.