تهديد خطير للأمن والصحة.. باكستان تدين الهجوم على منشأة كهرباء في المدينة المنورة

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية الهجوم الذي استهدف محطة "طيبة" لتوزيع الكهرباء بالمسجد النبوي الشريف

، مؤكدة أن إستهداف منشأة في المدينة المنورة تُعد أمراً مستهجناً ومثيراً للغاية للتوتر.

كما أعربت وزارة الخارجية ااباكستانية في بيان لها عن قلقها بشأن نظام إمداد الطاقة للمسجد النبوي الشريف

، مؤكدة أن هجمات الحوثيين تشكل تهديداً خطيراً للأمن والصحة في المنطقة.

كما جددت باكستان وقوفها الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك دعم جهود السعودية الرامية إلى حماية الحرمين الشريفين والحفاظ على صحة الحجاج.